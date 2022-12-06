أبرزها تحسين جودة المنتج المحلى..عضو «ابدأ» يكشف ملامح المبادرة الوطنية

أوضح عبدالرحمن عمر، عضو المبادرة الوطنية "ابدأ" أبرز ملامح المبادرة وأهميتها، قائلًا: "إن توقيت إطلاق المبادرة في أكتوبر الماضي تزامن مع العديد من التحديات التي مر بها العالم كله، والاقتصاد المصري بالأخص".

وأضاف عبدالرحمن عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، أن الهدف هو أن تصفر مصر الفاتورة الدولارية الخاصة بها، حتى تقوم بتزويد معدلات التنمية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وبالتالي لا بد من زيادة القاعدة الصناعية الخاصة بها، وهو ما سيساعد في توفير فرص عمل، كذلك العمل على تحسين جودة المنتج المحلي.

وأوضح أن توقيت المبادرة كان مدروسًا بشكل جيد، حيث تمكنت الدولة المصرية من قطع شوط كبير جدًا في تأسيس البنية التحتية، كما تحقق فائضا في الطاقة، وأصبحت شبكة الطرق المصرية قوية، فكان لا بد من البدء في مرحلة جديدة، واستمرار التنمية، فكان ملف الصناعة على أولوية الدولة.

وأشار عضو المبادرة الوطنية "ابدأ" إلى أنه حتى يتم إكمال الجهود التي تمت، فلا بد من استغلال الوفرات التي حققتها الدولة المصرية، وتحريكها من أجل الاستفادة منها، وكان ذلك مدروسا بشكل جيد ولم يكن مصادفة.