لويس إنريكي يهاجم المغرب: «انتصار ضد فكرة كرة القدم»

انتقد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الطريقة التي لعب بها منتخب المغرب، مشيرًا إلى أنها تضر بجمال كرة القدم.

وقال تعقيبًا على الخسارة أمام المغرب في مباراة الليلة، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر :"كرة القدم رياضة رائعة لكن من الواضح أن هناك فرق يمكنها الفوز دون أن تهاجم".

وأضاف: "سيطرنا وصنعنا الفرص، سددنا 11 تسديدة والبعض منها على المرمى، لكن في النهاية ركلات الترجيح كلفتنا الكثير.. أنا فخور باللاعبين وأهنئهم".

وتابع :"لقد قدمنا 100 في المية، لم نبخل بأي جهد، استحوذنا وهاجمنا وصنعنا الفرص، وكنا نستحق الصعود ".

واعترف بتحمله المسؤولية الكاملة لخسارة الليلة بسبب اختياراته لمنفذي ضربات الجزاء، مستطردا:" كنت أعلم أن ياسين بونو رائع في هذا الجانب".

وواصل المنتخب المغربي صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، ودون اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال، عقب تغلبه 3-0 بركلات الترجيح على نظيره الإسباني، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان للوقت الإضافي الذي ابتسم في النهاية لمصلحة المنتخب المغربي.

وقدم نجوم المنتخب المغربي أداء بطوليا على مدار 120 دقيقة وكانوا ندا حقيقيا للمنتخب الإسباني، المتوج باللقب عام 2010 بجنوب أفريقيا، على مدار الأشواط الأربعة، وكان بإمكانهم خطف التقدم خلال الشوط الأول، وكذلك في الوقت الإضافي، الذي اعتمد خلاله أسود الأطلس على الهجمات المرتدة، في الوقت الذي فشل فيه لاعبو المنتخب الإسباني في اختراق الحصون الدفاعية المغربية.