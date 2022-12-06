وزير قطاع الأعمال يشهد ختام ملتقى «خنوم» للنحت والخزف بـ«شيني»

شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ختام فعاليات ملتقى "خنوم" الدولي للنحت والخزف، والذي استضافته الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، إحدى شركات "القابضة للصناعات المعدنية".

تفقد الوزير أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى، ونماذج من منتجات شركة "شيني"، ورافقه خلال الجولة فنانين من 9 دول أجنبية بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين وأكاديميين ونقابيين، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أكد المهندس محمود عصمت، أهمية صناعة الخزف والفخار وارتباطها بالحضارة المصرية القديمة، وعلاقة المصريين بنهر النيل وحسن استغلال الطمي حتى تم تأسيس شركة الخزف والصيني "شيني" في الخمسينيات من القرن الماضي وإسهاماتها الفنية والإبداعية المختلفة، وكونها قلعة صناعية راسخة في أذهان ووجدان المصريين، بالإضافة إلى أنها تعد مؤسسة فنية وعلمية وتعليمية رائدة، حيث فتحت أبوابها للطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات من كليات الفنون.

وأشاد الوزير، بجودة الأعمال المعروضة في الملتقى من النحت والخزف، وما بها من لمسات فنية وإبداعية تعكس الجمال والرقي، كما أشاد بمهارة العاملين بشركة الخزف والصيني "شيني" وجودة منتجاتها، موجهًا ببذل مزيد من الجهود التسويقية لفتح أسواق جديدة والنهوض بمبيعات الشركة.

وكرم وزير قطاع الأعمال العام، عددًا من الفنانين والنحاتين المشاركين بالملتقى والعاملين بشركة شيني، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

جدير بالذكر أن تنظيم واستضافة شركة "شيني" لملتقى "خنوم" الدولي الأول للنحت والخزف، يأتي بعد تنظيمها من قبل خمسة ملتقيات دولية في إطار المساهمة المجتمعية، ويجمع فنانين أكاديميين وبعض أساتذة الفنون من مختلف كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية والنوعية، بالإضافة إلى فنانين تشكيليين للتأكيد على تلاقي الخبرات المختلفة.