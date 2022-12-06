الأولمبية تهنىء الشعب المغربي بتأهل منتخب كرة القدم لدور الثمانية بكأس العالم بقطر

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للشعب المغربي الشقيق وجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب والاتحاد المغربي لكرة القدم واللجنة الأولمبية المغربية بمناسبة تأهل المنتخب المغربي لدور الثمانية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب عن خالص التهاني للمنتخب المغربي لكرة القدم على الاداء المشرف في نهائيات كأس العالم والنجاح في الوصول لدور الثمانية في انجاز تاريخي يتحقق لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية بعد النجاح في تخطي منتخب إسبانيا في مباراة دور ال16 بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.



ويتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق لمنتخب المغرب في مباراة دور الثمانية والتقدم نحو تحقيق انجاز اكبر للمنتخب المغربي الشقيق.

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بالتهنئة لسيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو والبطل الأولمبي بعد نجاحه في أن يكون أول لاعب مصري يتصدر التصنيف العالمي في ميزانين مختلفين.



وتصدر سيف عيسى الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التصنيف العالمي في وزن تحت 80 ك وكان تصدر التصنيف العالمي في وزن تحت 74 ك في عام 2017.



ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهاني لسيف عيسى على هذه النجاحات التي يحققها ، وخالص الدعوات باستمرار هذه النجاحات ومزيد من البطولات والميداليات في الفترة القادمة.



ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يتحقق في الرياضة المصرية في الفترة الحالية من انجازات وبطولات نتيجة الدعم الغير محدود من الدولة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يدعم الرياضة والرياضيين بشكل غير مسبوق وكان نتيجته تحقيق الانجازات والبطولات المختلفة ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.