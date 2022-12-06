بيومه الأول.. المؤتمر العربى للتواصل يناقش تأثير الإعلام الرقمى على الرأى العام

انطلقت فعاليات "المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة"، اليوم، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة 18 دولة عربية وأجنبية، وتحت رعاية رسمية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في الفترة من 6 - 8 ديسمبر الجاري بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة.

وتقدم الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالشكر والتقدير لأصحاب الحضور الكريم والإعلاميين، وكذلك للشركاء في تنظيم المؤتمر، المجلس الأعلى للإعلام، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مدينة عجمان الإعلامية الحرة، منصة نبض الإخبارية، والمعهد الملكي للعلاقات العامة.

ونوه "القحطاني" إلى أن المؤتمر في هذه النسخة يناقش تأثير أدوات التواصل الرقمي الحديثة على صناعة الإعلام العربي بنوعيهما التقليدي والرقمي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده، وكذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، والأزمات المتجددة التي تواجه المؤسسات والمشتغلين على حد سواء.

- المنظمة قدمت طوال عقود بحوثًا ودراسات مقدرة لتطوير النظم الإدارية

من جانبه أعرب السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في كلمته، عن سعادته الكبرى بتمثيل قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية في هذا المؤتمر، في رحاب المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتي قدمت طوال عقود بحوثًا ودراسات مقدرة لتطوير النظم الإدارية بروح من الانفتاح على التجارب الوطنية والسعي المتواصل لإثراء العمل العربي المشترك.

كما أكد "الخطابي" على الأهمية الخاصة للمؤتمر من خلال مساهمة مجموعة مرموقة من صناع القرار والجامعيين والخبراء والفاعلين لبحث تجليات الوظيفة الاتصالية وتأثيراتها عبر وسائل الإعلام وخاصة منها الحديثة في ظل التحول الرقمي الذي تكرس مع تداعيات جائحة كورونا.

- الإعلام الرقمي كان في صلب أجندة مجلس وزراء الإعلام العرب

وعلى الصعيد العربي، أكد حرص مجلس وزراء الإعلام خلال دورته الأخيرة في شهر سبتمبر بالقاهرة على جعل الإعلام الرقمي في صلب أجندته.

في حين أشار المهندس حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أهمية وقوة الإعلام الرقمي ودوره في الاتصال بين الأطراف المختلفة في الدول والمجتمعات وتأثيره المهم والإيجابي على العلاقات المؤسسية، في ظل تنامي المتابعين لتكنولوجيا الإعلام الرقمي من المتخصصين أو الأفراد العاديين، والإقبال الكبير على استخدام وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وتأثير الإعلام الرقمي على الرأي العام.

من جهته لفت كريستوف جينيستي رئيس وعضو مجلس إدارة سابق في الجمعية الدولية للعلاقات العامة والمدير بمؤسسة التواصل الاستراتيجي بمؤسسة كونسلوم بفرنسا، إلى قدرة التقنيات الحديثة للتواصل على تشكيل الاتصالات الاستراتيجية الحكومية.

- أبرز محاور المؤتمر

وتدور محاور المؤتمر الرئيسية حول المنصات الرقمية وتأثيرها على صناعة الرأي العام، التقنيات الحديثة للتواصل وأثرها على نماذج أعمال المؤسسات الإعلامية، الاتجاهات الحديثة في تقنيات الإعلام الجديد، مع عرض ممارسات وتجارب ناجحة لعدد من المؤسسات، ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في مجال العلاقات العامة والتواصل عربيًا وعالميًا.