اجتماعات بجنيف لصياغة معاهدة وبائية تهدف عدم تكرار العيوب التى حولت «Covid-19» لأزمة عالمية

يجتمع المفاوضون في جنيف هذا الأسبوع لصياغة معاهدة وبائية تهدف إلى ضمان عدم تكرار العيوب التي حولت Covid-19 إلى أزمة عالمية مرة أخرى.

مع اقتراب الذكرى الثالثة لظهور الفيروس، يبحث المفاوضون عن مسودة مفهوم مبكرة لما قد يجعله في النهاية اتفاقية دولية حول كيفية التعامل مع الأوبئة في المستقبل.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمام لجنة التفاوض في بداية ثلاثة أيام من المحادثات التي تختتم يوم الأربعاء "يجب ألا تذهب دروس الوباء دون تعلمها".

تمهد هيئة تفاوض حكومية دولية الطريق نحو اتفاق عالمي من شأنه أن ينظم كيفية استعداد الدول للتهديدات الوبائية المستقبلية والاستجابة لها.

واجتمعوا في جنيف لحضور اجتماعهم الثالث، حيث قاموا بصقل أفكارهم ومراجعتها حتى الآن.

سيتم عرض تقرير مرحلي على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية العام المقبل مع عرض النتيجة النهائية للنظر فيها في مايو 2024.

وقال تيدروس، إن المسودة المبكرة الكثيفة المكونة من 32 صفحة "هي انعكاس حقيقي للتطلعات إلى نموذج مختلف لتعزيز الوقاية من الوباء والتأهب والاستجابة والتعافي".

يحتوي ما يسمى بالمسودة الأولى المفاهيمية على مفاهيم مختلفة بعضها يجب تطويره والبعض الآخر يتم إلغاؤه، بينما يقوم المفاوضون بصقل النص قبل الاجتماع القادم في فبراير.

تتمثل الحيلة في النهاية في إيجاد التوازن بين شيء جريء وذي أسنان، وشيء يمكن أن توافق عليه جميع البلدان.

وقالت باميلا هاماموتو، كبيرة المفاوضين الأمريكيين: "هناك الكثير من المواد حاليًا ربما لا تنتمي إلى هناك".

وقالت للصحفيين: "هناك الكثير من الأمور التي يجب تغييرها قبل أن نوقع عليها، هذا هو نفسه بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء - وربما معظمها".

وقالت هاماموتو، إن واشنطن تريد أن ترى الشفافية ثابتة في الاتفاقية، إلى جانب مراقبة أفضل واستجابة سريعة، بالإضافة إلى مشاركة سريعة وشاملة للبيانات.

تريد الولايات المتحدة أيضًا رؤية وصول أكثر إنصافًا إلى الإجراءات الطبية المضادة، ربما من خلال التصنيع الإقليمي.