طريقك إلى الحب الحقيقى: الاهتمام والمسئولية وتنمية القدرات الشخصية

«بدون حب لم يكن للبشرية أن توجد فى يوم من الأيام»، بهذا يلخص الكاتب والمحلل النفسى الألمانى إريك فروم، نظرته إلى الحب فى كتابه «The Art of Loving»، الذى يتعامل مع الحب باعتباره فنًا ومهارة يمكن تعلمها وتطويرها، رافضًا جعله شيئًا سحريًا غامضًا لا يمكن تفسيره أو تحليله.

ويميز «فروم» فى كتابه بين الحب والوقوع فى الحب، موضحًا أنه لا يسقط من السماء، وليس مجرد حالة مفاجئة، لكنه مهارة ليست سهلة، وتحتاج لدراستها نظريًا وممارستها عمليًا، مثل أى فن آخر.

ويؤكد أن الحب موضوع بسيط، خلافًا للاعتقاد الشائع عنه، وأن المشكلة تتلخص فى الفهم الخاطئ عنه، مشيرًا إلى أن أهم الأخطاء فى تركيز معظم الناس على أن يكونوا محبوبين ويبحثون عن الطرق المناسبة ليكونوا مشهورين أو محبوبين دون أن يتدربوا على الحب.

كما يشير إلى أن معظم الناس يخطئون حين يعتقدون أن التحدى الحقيقى يتمثل فى العثور على الشخص المناسب للحب، وأنهم إذا وجدوه فسوف يكسبون الحب، مع تجاهل قدرتهم الخاصة على الحب، والتى تكون غير موجودة فى الغالب.

وينصح «فروم» بضرورة التدرب على زيادة القدرة على الحب، موضحًا أن المشكلة فى فهم ذلك تنبع من طبيعة المجتمع الحديث الذى نعيش فيه، والذى يتسم بثقافة الحب المستهلك عبر المسلسلات والأفلام.

ويلفت النظر إلى أن الحب الحقيقى يتمثل فى الاهتمام والمسئولية والاحترام بين الطرفين، دون أن يحاول أحدهما امتلاك الآخر، بل يتوافق مع شخصيته بعفوية مع الحفاظ على طباع كل منهما.