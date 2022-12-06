نصائح لحماية مزاجك من المنغصات يقدمها كتاب «لا تستطيع إفساد يومى»

يسعى الكثيرون لتحسين وتطوير حياتهم بشكل كبير من خلال اكتساب المهارات الحياتية التى تساعدهم على احتمال الضغوط اليومية، سواء فى العمل أو الدراسة أو الحياة الاجتماعية.

وتطرق كتاب «You Can›t Ruin My Day» أو «لا تستطيع إفساد يومى» للكاتب ألن كلاين، الذى انضم مؤخرًا لقائمة الأكثر مبيعًا فى العالم، إلى مجموعة من الآليات التى تساعدك فى تحويل المصاعب والعقبات إلى فرص وسبل للنجاح.

يقدم «كلاين» الحكمة والفكاهة، ومهارات التأقلم التى تعمل على تحسين نوعية الحياة، وذلك لمساعدتك على تفريغ الأعباء التى كنت تحملها معك، فلا يمتلئ الكتاب بالكلمات الحكيمة فحسب، بل يمتلئ أيضًا بالقصص والحكايات الملهمة، والاقتباسات الثاقبة والمحفزة، والمواد المرحة والمثيرة للضحك، التى تسهم فى إيصال فكرة النجاح فى الحياة.

وللإجابة عن سؤال: كيف تحول المصاعب لفرص نجاح محققة؟ يقول الكاتب: «يُمكنك الاستمرار فى تجاهل سماع البهجة التى يزخر بها العالم، أو يمكنك اقتناء بطارية جديدة لإعادة الشحن وتغيير حياتك».

ويحتوى الكتاب على ٥٢ نصيحة وحيلة لتحويل العقبات إلى ‏فرص، منها المواقف الصغيرة التى قد تتعرض لها فى يومك وتتراوح ما بين الحصول على مخالفة ركن السيارة والمشاحنات العائلية، وبين التغييرات الحياتية مثل ‏فقدان الوظيفة أو الزواج.

ويجمع «كلاين» فى كتابه بين روح الحكمة والدعابة، ومهارات تأقلم كفيلة بتحسين جودة كل يوم من أيام حياتك.

يستهل الكاتب نصائحه بهذه الفقرة: «بعد عدة أشهر مرّت سريعًا على حادثة مخالفة تجاوز السرعة، اشتريت جهاز تقوية سمع وما زلتُ أضعه الآن، كلّما أوشكت البطارية على النفاد، رنّ جرس بنغمة السيمفونيّة الخامسة لـ«بيتهوفن» عدة مرات، مُذكّرًا بأن البطارية تحتاج إلى شحن».

يصف حياة الإنسان بالبطارية التى تحتاج إلى شحن من وقت لآخر، ويضيف: «كتابى عبارة عن نداء يقظة يذكرك بحاجتك إلى تغيير مزاجك كلّما شعرت بالاستياء أو الغضب، وهو أيضًا يذكرك بأنك تملك الخيار، يُمكنك الاستمرار فى تجاهل سماع البهجة التى يزخر بها العالم، أو يُمكنك اقتناء بطاريّة جديدة لإعادة الشحن وتغيير حياتك».

الكتاب مقسم لعدة فصول هى: الأول: استيقظ، وفى هذا الجزء يقدم سبل التعامل مع المشكلات وكيفية تحديدها، والثانى «تحلّ بالحكمة» وفى هذا الجزء، يستعرض عددًا من المواقف الحياتية التى تعرض لها أو لأشخاص آخرين، وكيفية حلها بالحكمة والتريث.

فى الفصل الثالث الذى يحمل عنوان «انضج.. لا!»، فى هذا الجزء حاول تسهيل حجم المواقف والمشكلات من خلال توجيه عدد من النصائح بشكل مرح، وفى الفصل الرابع «انفجر ضاحكًا» تطرق إلى أهمية الضحك والابتسامة فى تحقيق السلام النفسى وتخفيف الضغط على الإنسان «كُن مَرِحًا قدر ما تشاء».

من أهم النصائح التى قدمها «كلاين» لمساعدتك فى عدم إفساد يومك، هو أن تبدأ بتحقيق ما هو أكثر أهمية فى يومك وبذلك ستتمكن من تخفيف الضغط عليك، فالأهداف المصممة بشكل سيئ هى وصفة لضعف الأداء.

وينصح: «عليك التعرف على كيفية صياغة أهداف شخصية ليست قابلة للتنفيذ فحسب، بل لها تأثير هادف ومربح على حياتك وعملك».