مصرع شخص وإصابة 4 آخرين على طريق «طنطا ـ كفر الزيات»

شهد طريق (كفر الزيات - دفرة الدائري) بنطاق محافظة الغربية مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتي ميكروباص ونقل ثقيل على الطريق الدائري بالقرب من بوابة الرسوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة.

كانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق الدائري كفر الزيات - دفره بالقرب من بوابة الرسوم، انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المشرحة والمصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات.

وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث وقوع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة المتسببة في الحادث، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

ونظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، الثلاثاء، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 42 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.