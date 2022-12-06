أرسنال يعلن خضوع جابرييل خيسوس لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن خضوع البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم الفريق، لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى.

جابرييل خيسوس تعرض للإصابة خلال مباراة البرازيل أمام الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم “قطر 2022”، لينتهي مشواره مع “السيليساو”.

ونشر نادي أرسنال بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "خضع جابرييل خيسوس لعملية جراحية في ركبته اليمنى بنجاح بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة مرحلة المجموعات لكأس العالم والبرازيل ضد الكاميرون يوم الجمعة".

وأضاف: "سيبدأ جابي الآن برنامجه لإعادة التأهيل".

وأردف: "يدعم الجميع في النادي جابي وسيعملون بجد؛ لإعادته إلى الملعب في أقرب وقت ممكن".

خيسوس مهدد بالغياب ثلاثة أشهر عن الملاعب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «Globo» البرازيلية، فإن جابرييل خيسوس يحتاج للخضوع إلى عملية جراحية في ركبته اليمنى، وقد يغيب على إثرها لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الصحيفة البرازيلية، أن إصابة خيسوس بمثابة "ضربة قاصمة" لأرسنال، نظرًا لكون اللاعب من الركائز الأساسية للفريق في الخط الهجومي لتشكيل مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

وتأهل منتخب البرازيل لربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، وذلك بانتصاره العريض على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضربع موعدًا مع كرواتيا.

المنتخب البرازيلي بدأ التسجيل مبكرًا في الدقيقة 7 عن طريق فينسيوس جونيور بتسديدة، بعد تمريرة من رافينيا ثم أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء تحصل عليها ريستارليسون.



وكانت تسديدة هونج هي شان في الدقيقة 15 الصاروخية من خارج منطقة الجزاء، هي أبرز هجمات كوريا وتصدى لها أليسون بيكر ببراعة.



وفي الدقيقة 29 استمر العرض السامبا بهدف جمالي لريتشارليسون بعد جملة ثلاثية مع ماركينيوس وتياجو سيلفا أنها الأول بنجاح في شباك حارس كوريا.



وأنهى رباعية البرازيل كارلوس باكيتا في الدقيقة 36، بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت يمين حارس كوريا بعد عرضية فينسيوس.