رئيس غواتيمالا السابق يزور آثار كوم الشقافة بالإسكندرية (صور)

أناب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، في استفبال رئيس دولة غواتيمالا السابق جيمي موراليس في زيارته لآثار كوم الشقافة بحي غرب.

ورحبت سحر شعبان رئيس حي غرب، وبرفقتها مدير آثار كوم الشقافة بالزيارة حيث اصطحبت الرئيس السابق لدولة غواتيمالا وزوجته في جولة تفقدية لأثار كوم الشقافة.

وأعرب جيمي موراليس رئيس دولة غواتيمالا السابق عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال وانبهاره بعراقة آثار كوم الشقافة وكافة الآثار بالإسكندرية.

وأكد على تشجيعه وحثه لمواطني دولته عند عودته على زيارة آثار الإسكندرية، ومصر عامة والتمتع بجمال عروس البحر الأبيض المتوسط، معربًا عن بالغ تقديره للتنظيم الناجح والمثمر للزيارة وأكد حرصه علي تكرارها.

وعلى هامش الزياره كرمت رحاب السيد مدير عام آثار كوم الشقافة المهندسة سحر شعبان على مجهوداتها المتميزة لإظهار آثار كوم الشقافة بالمظهر المتميز واللائق أمام الزائرين.