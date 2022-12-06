الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يناقش مع المتحدة للخدمات الإعلامية البرامج المشتركة لاكتشاف ورعاية الموهوبين

وزير الرياضة يناقش
وزير الرياضة يناقش مع المتحدة للخدمات الإعلامية

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بديوان الوزارة مع الاستاذ عمرو الفقى العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمتابعة الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية المشتركة التى يتم تنفيذها، وذلك بحضور مجموعة من المعنيين بالوزارة.

تطرق الاجتماع إلى الحديث عن عدد من المشروعات منها برنامج "الدوم" لاكتشاف الموهوبين فى المجالات الفنية، وبرنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، وغيرها من الأنشطة والبرامج الثقافية المزمع تنفيذها فى الفترة المقبلة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى تنفيذ برامج هادفة لتسليط الضوء على إبداعات الشباب فى مختلف المجالات، والكشف عن الموهوبين، مشيدًا بالمستوى المميز للشباب والنشء المشاركين فى مختلف البرامج التى يتم تنفيذها مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أكد الوزير أهمية استدامة برامج اكتشاف الموهوبين، وتنفيذ أكثر من نسخة منها لإعداد جيل واعد من الشباب والنشء، وذلك ضمن حزمة البرامج والمشروعات المختلفة التى تنفذها الوزارة لرعاية الموهوبين فى مختلف المجالات الشبابية والرياضية.

وتطرق اللقاء إلى تجهيزات الموسم الثانى من برنامج "الدوم"، وكذا الاستعدادات للاختبارات النهائية لبرنامج "كابيتانو مصر"، المزمع تنفيذها لعدد ١٤٥  ناشئ من مواليد عام 2008م، والذين تم تصعيدهم من المراحل الأولى من الاختبارات التى أقامتها وزارة الشباب والرياضة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى محافظات الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والإسكندرية والغربية والقاهرة والشرقية.

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