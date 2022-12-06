الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أستاذ طاقة: اكتشاف حقل «نرجس» علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي استاذ الطاقة

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة، إن اكتشاف حقل نرجس x١ باحتياطى ٣,٥ تريليون قدم مكعب من الغاز، علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز، وشهادة على النهج الاستراتيجي المتميز الذى سعى إلى جذب الاستثمارات المباشرة للسوق المصرى فى مجال البحث والاستكشاف لتأمين إمدادات الطاقة وضمان الاستدامة.

أستاذ طاقة: اكتشاف النرجس علامة فارقة فى تاريخ صناعة الغاز

وأضافت «علي » في تصريحات خاصة، أن الدولة المصرية ماضية فى طريقها نحو عناصر القوة الشاملة، فمصر تواصل نجاحاتها فى إدارة هذا الملف الهام الذى يمثل نقطة مضيئة أخرى فى ملف الإعجاز والحلم المصرى لتلعب مصر دورها المحوري كمركز إقليمى وعالمى لتداول الطاقة. 

اكتشاف جديد للغاز الطبيعي بمصر

كانت أعلنت شركة «شيفرون» العالمية، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي بمصر، في مناطق امتيازها بمنطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط، باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وقالت الشركة، إنه تم اكتشاف كمية كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي ببئر نرجس الواقع بمنطقة النرجس البحرية بالبحر المتوسط، بواسطة سفينة «ستينا فورث»، مؤكدة أن الاكتشاف الجديد سيكون بمثابة دفعة كبيرة لمصر.

وفي وقت سابق، انتهت الشركة من الدراسات وتحليل البيانات ونتائج المسح السيزمي وتقييم النتائج لمنطقة الامتياز التي حصلت عليها من وزارة البترول بمنطقة شرق المتوسط بمنطقة نرجس البحرية.

قال مصدر مسئول بقطاع البترول، إن الوزارة تنتظر حتى انتهاء شركة «شيفرون» العالمية، من حفر  بئر الغاز جديد "نرجس -1 X "، فى منطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط، والذي يقدر باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب غاز، ومن ثم الاعلان عن الاكتشاف.

وتابع المصدر، أن الشركة في إعلانها عن الاكتشاف تهدف في المقام الأول للتسويق عن المنطقة التي تعمل بها وهي منطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط، لكن سياسية الوزارة تختلف فيجب أولا قياس طبقات الكشف وعدد من التفاصيل الخاصة به ثم الإعلان عنه.

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