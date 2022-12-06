"أحمد الجعبري" يستعد لورشة عمل عن أسس التصوير بالمنصورة

يقيم المصور المصري أحمد الجعبري ورشة عمل ومحاضرة عن مبادئ التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "فن تصوير الفيديو"، بالمنصورة، الاسبوع المقبل.

ويتناول الجعبري بالشرح أسرار تصوير الفيديو النظري بالكاميرات الاحترافية والموبايل.

وقال الجعبري إن الورشة تعد خصيصا للمبتدئين في مجال تصوير الفيديو حيث تمكنهم الورشة من الإلمام بأساسيات التصوير الرئيسية من خلال الشرح النظري والتطبيقات العملية المكثفة من خلال الورش التطبيقية التي سوف يعقدها خلال الأشهر القادمة.

وأضاف "الجعبري"، في بيان، أن الورشة تمكن المشتركين أن يصبحوا مصورين فيديو محترفين وسوف يتم اختيار أفضل الصور من النتاج الفني للمشاركين لعمل معرض فنى للجمهور.

ويستعد الفنان أحمد الجعبري لإقامة معرض فني له، بأحد الجاليرهات الاسبوع المقبل، لمجموعة من أعماله الفنية، التي تم إلتقاطها بعدسته خلال رحلته المختلفة.

وقال أحمد الجعبري، إن المعرض سيضم العديد من الفيديوهات التي تم تصويرها خلال رحلاته المختلفة بمحافظات مصر من الجنوب للشمال.

واضاف أن الفيديوهات تبرز أماكن الجمال والطبيعة المختلفة في أم الدنيا، من آثار، لمناطق تراثية، إلى جانب المحميات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد.

يذكر أن الفنان أحمد الجعبري يلقب بـالمصور المرح من خلال حرصة على إدخال البهجة والسرور في نفوس كل من يقوم بتصويره، وكذلك سعادة كل متلقي صوره واعماله التي يقدمها للجمهور.