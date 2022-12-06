ريو فرديناند: هذا المنتخب عقبة في طريق إنجلترا لحصد لقب كأس العالم

كشف ريو فرديناند، لاعب مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي الأسبق، عن الفريق المرشح للتتويج بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

ريو فرديناند: إنجلترا قادرة على التتويج بلقب كأس العالم بشرط

وقال فرديناند في تصريحات نقلتها صحفية "ميرو" البريطانية:" أرشح منتخب إنجلترا للوصول إلى المباراة النهائية بل حصد اللقب".

وأضاف: "المنتخب الإنجليزي قادر على تخطي عقبة منتخب فرنسا، لا اري شيء يخوف من المنافس باستثناء كيليان مبابي، يجب وضع الخطة المناسبة لإيقاف خطورته".

وأكمل لاعب منتخب إنجلترا الأسبق: "شهدت مباراة فرنسا أمام بولندا الأخيرة، لم يظهر منتخب فرنسا بالشكل المطلوب بالنسبة لي، فهم يعتمدون على الفرديات أكثر من اللعب الجماعي".

وأشار فرديناند إلى أن المنتخب الإنجليزي، هو فريقه المفضلة خلال المونديال، ويمكننا التتويج بالبطولة، ولا أخشى مواجهة أي فريق باستثناء البرازيل.

وأردف: "المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي بمثابة عقبة في طريق منتخب إنجلترا للفوز بلقب كأس العالم، لديهم الشخصية وعدد كبير من اللاعبين الرائعين في كل مكان".

واختتم: "علينا الانتظار حتى معرفة طرفي المباراة النهائية من بطولة كأس العالم، حينها ستكون كل الحسابات مختلفة تمامًا، لا أريد استباق الأحداث".

وكان المنتخب الإنجليزي وضع قدمه في دور الثمانية من المونديال، عقب الفوز على منتخب السنغال الأحد الماضي، ضمن منافسات دور الـ16، بنتيجة 3-0.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي، استهل مشواره في النسخة الحالية من كأس العالم، بالفوز على إيران بنصف دستة أهداف مقابل هدفين، وويلز بثلاثية نظيفة، ثم التعادل السلبي مع منتخب أمريكا بدون أهداف، وضعته على قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره الفرنسي مساء السبت المقبل، في تمام التاسعة ليلا، على ستاد "البيت"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم "2022".