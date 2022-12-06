بحضور أبطاله.. بدء عرض الفيلم المصرى «كاملة» بمهرجان البحر الأحمر «صور»

بدأت قبل قليل، فعاليات عرض الفيلم المصري "كاملة" المشارك بالنسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتواجدت النجمة إنجي المقدم مبكرا بإطلالة بسيطة باللون الأبيض، كما تواجد الفنان فراس سعيد، والفنانة مي الغيطي، والفنان أحمد حاتم الذي جاء لدعم صديقته إنجي المقدم، وكذلك أمير المصري وشريف رمزي.

ويقام العرض الخاص للفيلم السجادة الحمراء بحضور جماهيري كبير، حيث نفدت تذاكر الحفل.

تدور قصة الفيلم حول كاملة طبيبة نفسية تخطت الأربعين من عمرها، عزباء، وتقضي وقتها بين رعاية والدها المسنّ ورعاية المرضى في عيادتها، وعلى الرغم من نجاحها المهنيّ، إلا أن عمّتها إنصاف لا تكاد تعترف به، بل وتحاول إجبارها على الزواج بشكل عشوائيّ. وبينما تلتقي كاملة بيوسف الروائي الآسر، سرعان ما تقع في غرامه، وفي الوقت ذاته، تزورها مريضة جديدة شابّة وفقيرة تُدعى أسماء؛ وتمتهن الدعارة في الخفاء، مع معاناتها من اكتئاب حاد وصدمة بالغة. وحينما تسعى كاملة لاحتوائها، تضعف أمام مشاعرها وتتورط مع أسماء على نحو شخصي؛ في تجاوزٍ لحدودها المهنيّة، لتنفرج الأحداث تباعًا على نحو يقلب حياة كاملة رأسًا على عقب.