البنك التجارى الدولى يدعم جهود الدولة فى التحول إلى الطاقة المتجددة

ساهم البنك التجاري الدولي، “مصر CIB” في تمويل شركة "أمونت" لطاقة الرياح، بهدف إطلاق مشروع لتوليد الطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجاوات على سواحل منطقة البحر الأحمر.

يأتي ذلك في ضوء الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 27، ودعمًا لاستراتيجية مصر فيما يخص التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتماشيًا مع إطلاق الحكومة المصرية برنامج "الترابط بين موارد المياه والطاقة والغذاء" (NWFE)، الذي من المتوقع أن يبدأ إنشاؤه في ديسمبر 2022، وأن يستمر لمدة 30 شهرًا.

ويعمل CIB بصفته بنك رأس المال العامل ووكيل الضمان المحلي وبنك الحساب المحلي، متحالفا مع اتحاد من المؤسسات الدولية، متضمنا بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالإضافة إلى بنك "ستاندرد تشارتد"، "مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية"، و"بنك سوميتومو ميتسوي ترست"، كمقرضين تحت غطاء نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات (NEXI).



جدير بالذكر أن مزرعة الرياح التي سوف توّلد طاقة بقدرة 500 ميجاوات، والتي ستقوم بتطويرها شركة أميا باور الإماراتية بالشراكة مع سوميتومو كوربوريشن؛ ستعد واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة المتجددة في مصر وإفريقيا، مما سوف يلعب دورًا بارزًا في تحقيق الهدف الأساسي لإطلاق هذا المشروع، وهو خدمة آلاف المصريين، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في مصر، بالإضافة إلى تسريع التحول للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.