قبول 11 تظلمًا والموافقة على 86 طلب تقنين جديد ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم(110) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وبلال حبش، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، المستشار حسام سلامة مفوض الدولة، وأحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ومسؤولي الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة

وخلال الاجتماع تم قبول 11 تظلماً والموافقة على 86 طلب تقنين جديد،ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى اليوم"إلى 4041 طلباً،في حين وصل إجمالي العقود التي تحريرها إلى2465 عقدا موزعا (1905 عقد مباني+560 عقد زراعة )،وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفى سياق آخر، عقد بلال حبش نائب المحافظ،اجتماعاً تنسيقياُ للإعداد والتجهيز لتنظيم فعالية ضمن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات المقدمة، والترتيبات اللازمة لتنظيم احتفالية كبرى ، تزامناُ مع الاحتفال بيوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر كل عام،حيث وجه نائب المحافظ باهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، لإعداد مقترح متكامل للاحتفال متضمناُ مهام وتكليفات كل جهة مشاركة والاتفاق على تجهيز المكان والتنظيم والفعاليات والفقرات التي يتضمنها الاحتفال، لتخرج الفعالية بالشكل الذي يليق بهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع.

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم" بأهمية الإعداد والتخطيط الجيد لهذا الاحتفال وتضافر كافة الجهات وتعاونها بالشكل الأمثل وتذليل أية معوقات ، خاصة وأن ملف دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتى فى مقدمة ركائز خطة بني سويف باعتبارها كانت من المحافظات الرائدة والسباقة في مجال توفير الإتاحة الخدمية لذوي الهمم.