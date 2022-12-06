الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الصحة بمستشفى الباجور في ثاني زيارة خلال أسبوع

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

يزور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السبت المقبل، مستشفي الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، في زيارة رسمية وثاني زيارة له لمحافظة المنوفية على مدار أسبوع؛ لافتتاح قسم الطوارئ بالمستشفي والمرتقب افتتاحه بعد التطوير لاستقبال المرضي من مختلف مراكز وقري المحافظة.

ويعد مستشفي الباجور التخصصي، أحد أهم المستشفيات بمحافظة المنوفية، حيث تم تجهيزها على أعلي مستوي، وتم الانتهاء من جناح العمليات؛ والذي يحتوي على ثلاث غرف مجهزة بأحدث الأجهزة، و5 عنايات، و10 عنايات عامة و9 عنايات قلب و7 عناية أطفال و5 أسرة رعاية جراحية، و4 أسرة عناية متوسطة، و19 سرير استقبال، و20 حضانة أطفال.

كما تم استحداث عيادات التصلب المتعدد مرضى ms وعيادة جراحة المخ والأعصاب وجراحات الأطفال، إضافة إلي التعاقد مع عدد كبير من الاستشاريين والأخصائيين بكافة التخصصات، وبافتتاح قسم الطوارئ تُصبح المستشفي جاهزة للعمل طوارئ «مجاني» على مدار 24 ساعة.

استقبال المرضي أحدث الأجهزة اجهزة اعلى مستوى الاستشاريين افتتاحه الاستشاري الاجهزه

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