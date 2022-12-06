الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يحيل 25 طبيبًا وممرضًا وإداريًا للتحقيق

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اختتم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة التمريض بمستشفى أشمون العام، والمقام على مساحة 689 م، وبتكلفة ما يزيد على (8) ملايين جنيه، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لحجم الأعمال المنفذة بالقطاع الصحي.. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

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وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمدرسة التمريض، والتى ستضم (9) فصول دراسية، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومن المقرر نهو كافة الأعمال فى فبراير 2023، ووجّه المحافظ بالمتابعة الدورية للأعمال وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء منها وفق التوقيتات المحددة، مؤكداً أهمية مدارس التمريض في تخريج كوادر مؤهلة من أطقم التمريض على أعلى مستوى بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة.

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كما تفقد محافظ المنوفية وحدة قسطرة القلب التى تستقبل ما يتراوح من 10 إلى 17 حالة يومياً بمختلف نطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع طوارئ مديرية الصحة، فيما تفقد المحافظ قسم الأشعة المقطعية، وقسم الحضانات التى تضم (18) حضانة، بجانب العلاج الضوئي لعلاج الأطفال، كما تفقد المحافظ القسم الداخلى للأطفال بسعة (50) سريرا، واطمأن على الحالة الصحية للأطفال ونوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم وحجم المترددين، واستمع المحافظ إلى شرح من وكيل وزارة الصحة عن مدى تفعيل دور مجلس الأمناء لتحسين نوعية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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وخلال زيارته المستشفى أحال محافظ المنوفية (25) طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون إذن رسمي، وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفى، مشدداً على رفع مستوى الحالة العامة للنظافة والمتابعة المستمرة للارتقاء بالمظهر العام.

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تأتى تلك الزيارة ضمن سلسلة جولات المحافظ الميدانية للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتذليل أية عقبات قد تعوق انتظام العمل بالنظام الصحي.

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أبنية التعليمية 8 مليون جنية أشمون الأعمال الإنشائية الابنية التعليمية أشمون العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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