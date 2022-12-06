ننشر الصور الأولى لمدفن الأنبا داوود أسقف المنصورة

أعدت مطرانية المنصورة للأقباط الارثوذكس، الدفن الخاص بالاسقف الراحل الأنبا داوود أسقف المنصورة.

وأعلن القمص موسي إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان اليوم، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك،" رحيل الأنبا داود أسقف المنصورة بعد صراع طويل مع المرض.

هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدًا، صلاة الجنازة وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة في سطور

- ولد إيهاب نظير خليل في حي شبرا بالقاهرة يوم 25 يناير 1957.

- تربى وخدم في كنيسة السيدة العذراء بالوجوه، بشبرا.

- حصل بكالوريوس فنون جميلة قسم عمارة.

- ترهب في دير البرموس بوادي النطرون باسم الراهب موسى البراموسي يوم 3 يوليو عام 1990.

- خدم لفترة قصيرة في سكرتارية المتنيح البابا شنودة الثالث، قبل سيامته أسقفًا.

- سيم أسقفًا لإيبارشية المنصورة يوم 14 نوفمبر 2002.

- عانى في السنوات الأخيرة من مرض السرطان.

- رحل في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.