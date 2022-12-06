النيابة تعاين آثار حادث شطر سيارة لنصفين بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما عقب اصطدام سيارتهما بحاجز خرسانى على طريق السويس، وانتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث واستمعت لأقوال المصاب فى الحادث.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق السويس الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطارة، واصطدامها بالحاجز الخرسانى للطريق وانقسام السيارة لنصفين.

أسفر عن الحادث وفاة شخصين وإصابة ثالث كان معهما وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصاب وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.