قائمة المميزات والسلبيات.. كيفية اختيار حضانة جديدة لابنك؟

قد يكون العثور على رعاية جيدة للأطفال مهمة صعبة للآباء، هناك الكثير من الأشياء التي يجب البحث عنها وتذكر طرحها عند زيارة أحد أماكن رعاية الأطفال “الحضانات”، كيف تعرف أن طفلك سيكون سعيدًا؟ هل سيلبون احتياجات طفلك؟ هل يقدمون ملاحظات حول أداءه؟.

وفقًا لموقع "familyandchildcaretrust" يُعد هذا الفيديو نقطة انطلاق جيدة لمساعدتك في التعرف على الشكل الذي يمكن أن يكون عليه الإعداد الجيد وأنواع الأشياء التي يجب أن تبحث عنها للعثور عليها، على الرغم من أن الفيديو ينظر إلى بيئة الحضانة ، فإن المعلومات المقدمة ستنطبق على رعاية الأطفال الأخرى. قمنا بتجميع دليل خطوة بخطوة أدناه حول أنواع الأشياء التي يجب عليك القيام بها قبل اختيار مقدم رعاية الأطفال والأسئلة التي قد ترغب في طرحها.

- قم بعمل قائمة

ضع قائمة مختصرة بمقدمي رعاية الأطفال باستخدام معلومات من خدمة معلومات الأسرة المحلية.

تذكر أن تتحقق من:

الساعات التي يمكن لمقدمي رعاية الأطفال تقديمها لرعاية الأطفال

التكلفة بالساعة واليوم و / أو الأسبوعية

إذا كانت لديهم أماكن متاحة لطفلك

يمكن أن تساعدك أداة "البحث عن رعاية الأطفال" الخاصة بنا على تصفح المعلومات الخاصة بمقدمي رعاية الأطفال في منطقتك بسهولة، لمزيد من المعلومات حول المصادر الإضافية للعثور على رعاية الأطفال في منطقتك ، قم بزيارة دليل "أين تجد معلومات حول رعاية الأطفال المحلية".

- قم بزيارة الإعدادات المختصرة الخاصة بك

من الجيد زيارة العديد من الأماكن وطرح الأسئلة شخصيًا حول رعاية الأطفال المقدمة، قد يكون من المفيد اصطحاب صديق أو طفلك في الزيارات لمساعدتك على اتخاذ القرار.

عن ماذا تبحث:

موظفين مدربين وذوي خبرة على استعداد للتعلم والاستجابة لاحتياجات طفلك الفردية

أطفال مشغولون، لكنهم مسترخون ويبدو أنهم سعداء وهادفون

أماكن آمنة ونظيفة - ترحيبية وودودة مع مساحة خارجية للعب

الحساسية الثقافية والاستجابة للحياة المنزلية للأطفال

فريق عمل ومجموعة من الأطفال الذين يعكسون الجماعات العرقية والثقافية المحلية

يتم التخطيط للأنشطة الترفيهية كل يوم - يحتاج كل من مربي الأطفال ودور الحضانة والنوادي خارج المدرسة إلى التخطيط لأيامهم مع مراعاة اهتمامات الأطفال وحماسهم

من المهم ممارسة التمارين المخططة والأوقات الهادئة للاسترخاء

ترحيب كبير لك ولطفلك

ماذا تسأل:

ما هي نسبة الموظفين إلى الأطفال؟ كم عدد الأطفال الذين تهتم بهم؟

ما المؤهلات أو الخبرة التي لديك؟

ما هو الروتين اليومي وكيف يمكنك دمج روتين طفلي وأطفال آخرين؟

هل تدير مخططًا رئيسيًا للعاملين (حيث يتحمل أحد الموظفين المسؤولية الرئيسية عن طفلك)؟

ما هي سياساتك بشأن الانضباط وكيف تدير سلوك الأطفال؟

هل تقدمون وجبات ووجبات خفيفة وحفاضات وما إلى ذلك أم سأحتاج إلى تقديمها؟

بماذا سيستمتع طفلك؟

فيما يلي قائمة بالأشياء التي قال الأطفال إنها كانت أكثر أهمية عندما قامت Coram Family and Childcare بزيارة دور الحضانة وسألت الأطفال عن آرائهم:

الأصدقاء - تحقق من حضور مجموعة مستقرة من الأطفال حتى يتمكن أطفالك من الاستمتاع مع الأصدقاء

الطعام - تحقق من أن أوقات الوجبات مريحة وممتعة واسأل عما إذا كان بإمكان الأطفال مساعدة أنفسهم في تناول المشروبات والوجبات الخفيفة

المرح في الخارج - تحقق من أن المنطقة الخارجية جيدة التخطيط وواسعة وآمنة - يحب الأطفال اللعب في الخارج

الاستكشاف - تأكد من وجود الكثير من الفرص للأطفال لتعلم أشياء جديدة بأشياء متنوعة ومخططة بعناية للقيام بها

الشعور بالأمان والحب - تأكد من أن الموظفين قادرون على الاستجابة لاحتياجات الأطفال الفردية ، من أجل توفير الراحة لهم وتشجيعهم والحفاظ على سلامتهم

هذه ليست سوى بعض الأشياء التي يمكنك وضعها في الاعتبار؛ تذكر أيضًا أن تفكر في الأشياء التي تهمك أنت وطفلك، وتأكد من أن تسأل عنها.

فحص الجودة

معظم مقدمي رعاية الأطفال (بما في ذلك دور الحضانة وحاضنات الأطفال ومراكز الأطفال والخدمات المدرسية الممتدة) الذين يعتنون بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات يجب أن يكونوا مسجلين لدى Ofsted (مكتب المعايير في التعليم وخدمات الأطفال والمهارات).

- تناول المراجع

يمكن أن تكون تجارب الآباء الآخرين مع مقدم رعاية الأطفال مفيدة جدًا أيضًا، من المستحسن تناول مرجعين على الأقل. يجب أن يسعد مقدمو رعاية الأطفال بإعطائك أسماء الآباء الآخرين للتحدث معهم حول الخدمة التي يقدمونها، تذكر أن ما يصلح لعائلة واحدة قد لا يكون دائمًا مناسبًا لاحتياجاتك.

حجز مكان

احجز مكان طفلك وقم بترتيب التفاصيل مثل الساعات وتاريخ البدء ومن يُسمح له باصطحاب طفلك. قد تحتاج إلى دفع رسوم التجنيب لإبقاء المكان مفتوحًا حتى يبدأ طفلك.

قد يستغرق طفلك بعض الوقت للاستقرار في أي مكان جديد لرعاية الأطفال تبدأ به، لذا امنحه الوقت للتكيف مع محيطه الجديد خاصةً إذا كانت هذه هي المرة الأولى له في رعاية الأطفال، سيقدم معظم القائمين على رعاية الأطفال، مثل جليسات الأطفال "فترة استقرار في الفترة"، حيث يكون لديك فترة زمنية متفق عليها لتقييم ما إذا كان الإعداد هو المكان المناسب لطفلك وأنهم سعداء هناك.

لا تنسَ أن بعض الأطفال في عمر السنتين وجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات في إنجلترا يمكنهم الحصول على 570 ساعة من رعاية الأطفال مجانًا، أي ما يعادل 15 ساعة في الأسبوع لمدة 38 أسبوعًا من العام، هناك عدد من خيارات الدعم الإضافية التي قد تكون متاحة لك.