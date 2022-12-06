الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة

صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الثلاثاء، بأن دولة فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومن حق أي مواطن فلسطيني الذهاب إليها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه المخالفة للقانون الدولي.

جاءت تصريحات أبو ردينة ردا على يائير لابيد، الذي قال انه لن يسمح بالتحقيق مع جنود جيش الاحتلال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وتابع المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية "نحن ملتزمون بالقانون الدولي، ولن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

وشدد أبو ردينة، على أنه يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف عدوانها على أبناء الشعب الفلسطينى وإلا فإنها ستواجه العقوبات التي يفرضها القانون الدولي على مواصلة احتلالها والاستمرار في جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطينى.

وتابع أبو ردينة "إن العالم إذا أراد تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة فعليه محاسبة إسرائيل على احتلالها وجرائمها المستمرة، وان لا تبقى تعتبر نفسها كدولة فوق القانون".

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وفى وقت سابق من اليوم، وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

مصادر أمنية فلسطينية قالت إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيب بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم، أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.

وأصيب عدد آخر من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم، في منطقتي "الشرفة"، و"المطينة" على المدخل الشرقي للثرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ومنازل المواطنين.

وفي محافظة نابلس شمالا، أصيب مواطن بقنبلة غاز في الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس، نقل على أثرها لتلقي العلاج، كما أصيب خمسة آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

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