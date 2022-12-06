الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

محافظ الغربية في زيارة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي بطنطا

اندريه زكي
اندريه زكي

تفقد اليوم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مدرسة السلام الخاصة بطنطا، التابعة للأمانة العامة لسنودس النيل الإنجيلي، في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية للأطفال في المدارس، مشيدًا بدور المدرسة في الاهتمام بالرعاية الصحية المتكاملة للأطفال، والريادة في التنمية الثقافية والفنية والرياضية، بجانب التجهيزات والتطويرات المستمرة لتقديم خدمة تعليمية وتربوية متكاملة، ووجود ملعب للاسكواش بالمدرسة يعتبر تجربة رائدة للمدرسة على مستوى المحافظة، وفي نهاية جولته بالمدرسة قدم كل الشكر لجميع العاملين بالمدرسة والنظام الإداري بقيادة الأستاذة هناء رشدي، مديرة المدرسة.

واطمأن محافظ الغربية على توافر كافة المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة، إلى جانب تطهير الأجهزة والمعدات الطبية المستخدمة في الحملة أولاً بأول، وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة المسافات بينهم أثناء عملية التسجيل، مؤكدا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل المدارس والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب من الأمراض والأوبئة.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديريتي الصحة والتربية والتعليم لتنفيذ المبادرة والتي تستهدف فحص ٧٢٠ ألف طالب من طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي داخل ١١٤٦ مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة.

وأوضح رحمي أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في كافة ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين، موجهاً بتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على أبنائنا الطلاب، كما وجه مديرية التربية والتعليم بتنظيم حملات توعوية لأولياء الأمور والمعلمين للتوعية بأهمية إعداد الوجبات الصحية للطلاب.

والجدير بالذكر أن مدرسة السلام الخاصة بطنطا تقوم بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج امراض الانيميا والسمنة وقصر القامة، وذلك بالكشف على 70 طالب وطالبة يوميًا، ويتم تحويل المصابين إلى عيادات التأمين الصحي للمتابعة وصرف العلاج اللازم مجانا.

وجاءت الزيارة برفقة المهندس، ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور سيد جلال الشربيني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالغربية، والأستاذة إيمان عبد المعز شاهين، مديرة إدارة شرق طنطا التعليمية، والأستاذة زينب علي، مديرة التعليم الخاص بإدارة شرق طنطا التعليمية، والدكتور زكي سلطان، مدير المنطقة الطبية الأولى، والدكتورة، شيماء صبحي، مديرة العيادات الشاملة للتأمين الصحي للطلبة بفرع الغربية، والدكتورة شيماء سعيد، مدير صحة ثالث للطلبة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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