بيدرى: نحتاج للسيطرة أكثر على الكرة أمام المغرب لتحقيق الفوز

تحدث بيدري، لاعب المنتخب الإسباني، عن مواجهة المنتخب المغربي في دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022، مؤكدًا على حاجة فريقه للسيطرة على الكرة أكثر في تلك المباراة.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره المغربي، اليوم في الخامسة عصرًا، ضمن لقاءات ثمن نهائي بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال بيدري: "أعتقد أننا بحاجة للسيطرة على الكرة أكثر من المباراة الماضية، وهذا ما سيحدث الفارق، فالمغرب فريق رائع".

وأضاف: "أعتقد أن المنتخب الإسباني يلعب نوعًا من كرة القدم يعجبني، ولدي الكثير من المرح وقبل كل شيء هذا ما يصنع الفارق، أشعر بالراحة في المكان الذي يضعني فيه المدرب، وأعتقد أنني أفضل كثيرًا هناك".

وانتقل للحديث عن توقعاته بشأن الضغط الواقع عليه في كأس العالم: "لا يمكنك تخيل الأهمية التي تتمتع بها في الخارج، كل الأشياء التي تفعلها في مباراة كأس العالم تنتقل للخارج، يمكن أن ينتقل الهدف أو الحركة التي قمت بها إلى جميع أنحاء العالم".



وأردف: "إنه أمر جيد لأنه أتاح لي الفرصة لوجود عائلتي معي هنا، والحضور ومشاهدة المباريات، وباقي أفراد عائلتي يشاهدون المباريات معًا، سعداء جدًا بما نشهده ونأمل أن نواصل إسعاده".

وشارك بيدري في 3 مباريات بقميص منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم الحالية، وساهم في تأهل لا روخا لدور الـ16 باحتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ4 نقاط خلف منتخب اليابان.

ولعب بيدري 17 مباراة بقميص المنتخب الإسباني الأول، بدأها في 25 مارس 2021 بمباراة ضد اليونان في تصفيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المنتخب الإسباني حال انتصاره على المغرب في مباراة اليوم، سيواجه الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.