الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيدرى: نحتاج للسيطرة أكثر على الكرة أمام المغرب لتحقيق الفوز

بيدري
بيدري

تحدث بيدري، لاعب المنتخب الإسباني، عن مواجهة المنتخب المغربي في دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022، مؤكدًا على حاجة فريقه للسيطرة على الكرة أكثر في تلك المباراة.

ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره المغربي، اليوم في الخامسة عصرًا، ضمن لقاءات ثمن نهائي بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال بيدري: "أعتقد أننا بحاجة للسيطرة على الكرة أكثر من المباراة الماضية، وهذا ما سيحدث الفارق، فالمغرب فريق رائع".
وأضاف: "أعتقد أن المنتخب الإسباني يلعب نوعًا من كرة القدم يعجبني، ولدي الكثير من المرح وقبل كل شيء هذا ما يصنع الفارق، أشعر بالراحة في المكان الذي يضعني فيه المدرب، وأعتقد أنني أفضل كثيرًا هناك".

وانتقل للحديث عن توقعاته بشأن الضغط الواقع عليه في كأس العالم: "لا يمكنك تخيل الأهمية التي تتمتع بها في الخارج، كل الأشياء التي تفعلها في مباراة كأس العالم تنتقل للخارج، يمكن أن ينتقل الهدف أو الحركة التي قمت بها إلى جميع أنحاء العالم".

وأردف: "إنه أمر جيد لأنه أتاح لي الفرصة لوجود عائلتي معي هنا، والحضور ومشاهدة المباريات، وباقي أفراد عائلتي يشاهدون المباريات معًا، سعداء جدًا بما نشهده ونأمل أن نواصل إسعاده".

وشارك بيدري في 3 مباريات بقميص منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم الحالية، وساهم في تأهل لا روخا لدور الـ16 باحتلال المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ4 نقاط خلف منتخب اليابان. 

ولعب بيدري 17 مباراة بقميص المنتخب الإسباني الأول، بدأها في 25 مارس 2021 بمباراة ضد اليونان في تصفيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

المنتخب الإسباني حال انتصاره على المغرب في مباراة اليوم، سيواجه الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.

بيدري منتخب اسبانيا منتخب المغرب مباراة إسبانيا والمغرب كأس العالم قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

محافظ أسوان يتفقد القافلة الطبية المجانية للأطراف الصناعية بالمركز الشامل للتأهيل

الاتحاد الدولى للنقل الجوى: شركات الطيران تتجه لتحقيق أرباح فى 2023

صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

أنقذ 15 طفلًا من الموت.. إصابة صيدلى فى حادث مروع قبل تكريمه بساعات

تحرير 108 محاضر وغلق وتشميع منشأة وغرامات فورية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟