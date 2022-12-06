الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

كيف تحمي هاتفك من الفيروسات؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

على الرغم من ندرتها الشديدة على أجهزة iPhone إلا أن الفيروسات قد تجد طريقها أحيانًا إلى هواتف Android والأجهزة اللوحية عبر التطبيقات المارقة ومرفقات الملفات المصابة ومواقع الويب المشبوهة، تعلمك مقالة ويكي هاو هذه كيفية حماية هاتفك الذكي من الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى.

وهناك نصائح يمكنها أن تعمل على حماية هاتفك المحمول من الفيروسات.

  • تجنب تحسين وتنظيف التطبيقات في فبراير من عام 2020، عثرت شركة Trend Micro على العديد من تطبيقات Android الخبيثة المتخفية على أنها منظفات ومحسنون، بما في ذلك Speed ​​Clean و Super Clean و Rocket Cleaner.
  • تحقق من كيفية تسريع هاتف ذكي يعمل بنظام Android أو كيفية جعل جهاز iPhone يعمل بشكل أسرع للحصول على نصائح حول تحسين أداء هاتفك.
  • ابحث عن التطبيقات جيدًا قبل تنزيلها، على الرغم من أن App Store و Play Store هما أكثر الأماكن أمانًا لتنزيل التطبيقات، فلا يزال من الممكن للتطبيقات المارقة أن تشق طريقها إلى كلتا الخدمتين.
  • إذا كان أحد التطبيقات يحتوي على عدة آلاف أو حتى ملايين عملية تنزيل، فمن المحتمل أنه ليس فيروسًا، ولكن لا يزال يتعين عليك التحقق مما يلي:

نظف المراجعات

 لا تقرأ فقط المقالات القليلة الأولى، وانتبه إلى التواريخ - إذا تلقى التطبيق 500 مراجعة من فئة 5 نجوم في يومين ولكن لم يكن لديه أي مراجعات أخرى قبل ذلك، فاحذر.

إذا كان لديك جهاز Android ، فمرر لأسفل وانقر على " عرض التفاصيل ضمن الأذونات" لمعرفة الأذونات التي يطلبها التطبيق. 

حافظ على تحديث برنامجك ونظام التشغيل لديك

 تقوم كل من Apple و Google أحيانًا بإصدار تحديثات الأمان والميزات التي تحمي هاتفك من الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى. للتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iOS أو Android ، راجع كيفية تحديث Android أو كيفية تحديث iOS .

صورة بعنوان Protect Your Phone from a Virus الخطوة 5

احذر من الرسائل العاجلة أو التحذيرية

تعرض مواقع الويب والتطبيقات المارقة أحيانًا رسائل منبثقة واقعية جدًا تخبرك بأن هاتفك مصاب أو يحتاج إلى تحديث مهم أو تم اختراقه. 

تجنب متابعة الروابط أو تنزيل المرفقات من أشخاص مجهولين

 كما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر، غالبًا ما تنتقل الفيروسات عن طريق تنزيل مرفقات مصابة من رسائل البريد الإلكتروني وأنواع أخرى من الرسائل. إذا تلقيت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط أو مرفق ملف، فتجنب النقر على الرابط أو الملف إلا إذا كنت تثق في المرسل.

الفيروسات قد تجد طريقها أ حماية هاتفك المحمول من الفيروسات تعمل على حماية هاتفك المحمول من الفيروسات التطبيقات جيد ا قبل تنزيلها نصائح حول تحسين أداء هاتفك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

استقرار المعدن النفيس.. سعر جرام الذهب الان في مصر

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق «الفيوم- القاهرة» الصحراوى

رفض دعوى تعويض رئيس اتحاد الكتاب بسبب «التشهير»

جامعة الوادي الجديد تنظم الورشة التطبيقية الأولى لسلسة النشر الدولي

مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى بولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية