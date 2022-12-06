كيف تحمي هاتفك من الفيروسات؟

على الرغم من ندرتها الشديدة على أجهزة iPhone إلا أن الفيروسات قد تجد طريقها أحيانًا إلى هواتف Android والأجهزة اللوحية عبر التطبيقات المارقة ومرفقات الملفات المصابة ومواقع الويب المشبوهة، تعلمك مقالة ويكي هاو هذه كيفية حماية هاتفك الذكي من الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى.

وهناك نصائح يمكنها أن تعمل على حماية هاتفك المحمول من الفيروسات.

تجنب تحسين وتنظيف التطبيقات في فبراير من عام 2020، عثرت شركة Trend Micro على العديد من تطبيقات Android الخبيثة المتخفية على أنها منظفات ومحسنون، بما في ذلك Speed ​​Clean و Super Clean و Rocket Cleaner.

تحقق من كيفية تسريع هاتف ذكي يعمل بنظام Android أو كيفية جعل جهاز iPhone يعمل بشكل أسرع للحصول على نصائح حول تحسين أداء هاتفك.

ابحث عن التطبيقات جيدًا قبل تنزيلها، على الرغم من أن App Store و Play Store هما أكثر الأماكن أمانًا لتنزيل التطبيقات، فلا يزال من الممكن للتطبيقات المارقة أن تشق طريقها إلى كلتا الخدمتين.

إذا كان أحد التطبيقات يحتوي على عدة آلاف أو حتى ملايين عملية تنزيل، فمن المحتمل أنه ليس فيروسًا، ولكن لا يزال يتعين عليك التحقق مما يلي:

نظف المراجعات

لا تقرأ فقط المقالات القليلة الأولى، وانتبه إلى التواريخ - إذا تلقى التطبيق 500 مراجعة من فئة 5 نجوم في يومين ولكن لم يكن لديه أي مراجعات أخرى قبل ذلك، فاحذر.

إذا كان لديك جهاز Android ، فمرر لأسفل وانقر على " عرض التفاصيل ضمن الأذونات" لمعرفة الأذونات التي يطلبها التطبيق.

حافظ على تحديث برنامجك ونظام التشغيل لديك

تقوم كل من Apple و Google أحيانًا بإصدار تحديثات الأمان والميزات التي تحمي هاتفك من الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى. للتأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من iOS أو Android ، راجع كيفية تحديث Android أو كيفية تحديث iOS .

صورة بعنوان Protect Your Phone from a Virus الخطوة 5

احذر من الرسائل العاجلة أو التحذيرية

تعرض مواقع الويب والتطبيقات المارقة أحيانًا رسائل منبثقة واقعية جدًا تخبرك بأن هاتفك مصاب أو يحتاج إلى تحديث مهم أو تم اختراقه.

تجنب متابعة الروابط أو تنزيل المرفقات من أشخاص مجهولين

كما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر، غالبًا ما تنتقل الفيروسات عن طريق تنزيل مرفقات مصابة من رسائل البريد الإلكتروني وأنواع أخرى من الرسائل. إذا تلقيت رسالة نصية أو بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط أو مرفق ملف، فتجنب النقر على الرابط أو الملف إلا إذا كنت تثق في المرسل.