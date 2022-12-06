صورة وتعليق.. مجلة إيريني التي أسسها البابا تواضروس قبل رهبنته

نشر الباحث إسحق الباجوشي، عضو اللجنة الباباوية للتاريخ الكنسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من غلاف مجلة ايريني.

ومجلة ايريني هي – بحسب تعريف الباحث- رسالة شهرية كانت تصدر أول كل شهر قبطي عن التربية الكنسية بكنيسة الملاك بدمنهور صدر العدد الأول من السنة الأولى في أمشير 1694ش الموافق فبراير 1978م.

وقال الباجوشي في تعليقه على الصورة إن مؤسسها هو الشماس الدكتور وجيه صبحي باقي سليمان (قداسة البابا تواضروس الثاني أطال الله حياته) .. وكان يحررها بخطه الجميل.. كل الشكر للأستاذ جرجس القمص ميخائيل على هديته الغالية.

وكان قد شهد قداسة البابا تواضروس الثاني مؤخرا احتفالية "الصحافة والدوريات القبطية مائة وخمسون عامًا في خدمة الكنيسة والوطن" التي أقيمت في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وافتتح قداسته معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التي صدرت عبر المائة والخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية.

والمجلات والصحف التي شملتها الاحتفالية هي:

- مدارس الأحد صدرت عام 1947 (75 سنة).

- وطني صدرت عام 1958 (64 سنة).

- مرقس صدرت عام 1962 (60 سنة).

- رسالة الكنيسة صدرت عام 1963 (59 سنة).

- الكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة (57 سنة).

تضمنت الاحتفالية كلمات لنيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والمشرف على مجلة الكرازة، وممثلي الصحف والمجلات وفيلمًا تسجيليًّا، واختتمت بكلمة قداسة البابا، والتي استهلها بفتح قداسته حوارًا مع المشاركين في الاحتفالية استمع خلالها على مداخلاتهم، وأسئلتهم وعلق عليها، وعن الاحتفالية قال قداسته: "هذه الأمسية، أمسية فريدة في تاريخ الكنيسة ربما لم تجتمع هذه الإصدارات الخمسة معًا من قبل".

ودعا قداسته إلى اعتبار يوم ٣ ديسمبر عيدًا سنويًّا للصحافة القبطية، ثم تناول ثلاثة ملامح تميز الاحتفالية، وهي:

- احتفالية لتمجيد عمل الله: فلا شك أن الإصدارات التي رأيناها عبر 150 سنة ساهمت بما قدمته مجدت اسم الله.

- احتفالية وفاء: الوفاء لأولئك الذين تعبوا في العمل في هذه الإصدارات فنحن نقف هنا اليوم ووراءنا 150 سنة من العمل تعب فيه كثيرون، وهم يستحقون الوفاء.

- احتفالية تشجيع وشكر: تشجيع هذه الإصدارات ونتمسك باستمرارها، وندعم نشرها بأشكال عديدة.