الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023.. انطلاق تصوير مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج من إنتاج العدل جروب

ريهام حجاج
ريهام حجاج

بدأ المخرج سامح عبدالعزيز مخرج مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج اليوم الأول لتصوير المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج "العدل جروب".

جريدة الدستور

ويشارك النجمة ريهام حجاج فى مسلسل "جميلة " الذى بدأ تصوير المشاهد الأولى فى منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم النجمة القديرة سوسن بدر، والفنانة يسرا اللوزي وعبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين.

مسلسل "جميلة" من تأليف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج المنتج الكبير جمال العدل، ويتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع، وكيف تمر البطلة "جميلة" أو ريهام حجاج من خلال هذه الصراعات الاجتماعية لإيصال رسالة هادفة للمشاهدين.


يذكر أن مسلسل «يوتيرن» للفنانة ريهام حجاج الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي حقق نسب مشاهدة عالية ونجاحا كبيرا بين المشاهدين، وشاركها البطولة خلاله توفيق عبدالحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى.

تاجات ريهام حجاج مسلسل جميلة العدل جروب أيمن سلامة سامح عبد العزيز

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وائل لطفي

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