الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب هولندا: لدينا ثأر مع الأرجنتين نريد تصفيته

لويس فان خال
لويس فان خال

يرى لويس فان خال، المدير الفني لمنتخب هولندا، أن هناك ثأرا بينه وبين المنتخب الأرجنتيني لم تتم تصفيته بعد.

وضرب المنتخبان الهولندي والأرجنتيني موعدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بعد فوز الأول على الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني على حساب أستراليا.

وقال فان خال في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن»: "الأرجنتين أقصانا من كأس العالم بركلات الترجيح في آخر مرة وصلنا لهذه المرحلة، لذا فإن لدينا حساب نريد تسويته معهم".

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره الأرجنتيني يوم الجمعة المقبل في الخامسة عصرًا، في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وبسؤاله عن طريقة إيقاف ليونيل ميسي، أجاب: "لن أخبركم، سترون ذلك يوم الجمعة".

آخر مباراة جمعت المنتخبين في بطولة كأس العالم، كانت في نصف نهائي مونديال 2014، وانتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

الفائز من المباراة سينتظر في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة البرازيل وكرواتيا.

وعن المنتخب البرازيلي، قال فان خال: "رأيت جزءًا من مباراة البرازيل أمس، الحقيقة هم يلعبون بنفس طريقتنا وبدفاع متقارب ويتحولون للهجوم بسرعة كبيرة".

وانتقد فان خال، تعامل الإعلام مع أداء المنتخبين البرازيلي والهولندي، إذ قال: "أغرب شيء قرأته في الإعلام عن طريق أحد أصدقائي، هو أن المنتخب البرازيلي لعب كرة قدم مذهلة ضد كوريا الجنوبية، رغم أننا فعلنا نفس الشيء".

واستطرد: "سجلنا هدفًا من تحول سريع للهجوم ضد أمريكا، وهدفنا كان أجمل من هدف البرازيل".

وواصل: "لقد كان هدفًا جماعيًا، هدف فريق، وهذا يأتي قبل أي شيء في كرة القدم، لقد كانت اللحظة الأفضل لنا في النسخة الحالية من كأس العالم، مررنا 20 تمريرة بسرعة كبيرة، لقد كان هدفًا هائلًا".

المنتخب الهولندي تأهل لدور الـ16 على صدارة المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل.

لويس فان خال منتخب هولندا منتخب الارجنتين كأس العالم قطر 2022

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