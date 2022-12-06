الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ينظمه الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة.. افتتاح لقاء إعداد القادة «أيانابا»

كنيسة
كنيسة

افتتح  لقاء إعداد القادة "أيانابا"، والذي ينظمه الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة، إقليم الشرق الأوسط، وذلك ببيت المحبة، بالظاهر.

يشارك في اللقاء القيادات الشبابية، من بلدان الشرق الأوسط، ويستمر اللقاء حتى يوم الخميس المقبل. 

ويختتم بلقاء مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركى للأقباط الكاثوليك.

ونظمت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بمشاركة الرهبان والراهبات من الكنيستين الكاثوليكية بمصر، و القبطية الأرثوذكسية.

استضاف لقاء هذا العام راهبات السيدة العذراء، بالنوبارية بالإسكندرية، كما ألقت الأخت باسيليا كلمة، رحبت فيها بجميع الحاضرين، والمشاركين.

وألقى كلمة الافتتاح صاحب النيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس، كما ألقى كلمة هذا العام الأب يوسف عبدالنور اليسوعي، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وشارك هذا العام من الكنيسة القبطية الكاثوليكية أصحاب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

وشارك أيضًا سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، واختتم اللقاء بكلمة الأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر.

كما ترأس، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد العذراء التي حبل بها بلا الخطيئة الأصلية، وكذلك الذكرى الثامنة والثمانين لتأسيس كنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب بالإسكندرية.

واحتفل غبطته أيضًا بالمناولة الأولى لعدد من أبناء وبنات الرعية، كما منح درجة القارئ لبعض شمامسة الكنيسة. شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، والقمص بولس عطية، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيستي القديس بطرس والقديسة حنة، بطنطا، والقديسة تريزا، بالمحلة الكبرى.

وأعطى غبطة البطريرك كلمة العظة، موجهًا حديثه لأبناء وبنات المناولة الاحتفالية قائلًا لهم: كل واحد منكم مسؤول مسؤولية كاملة، لتغيير نفسه، والعالم كلهن فأنتم مستقبل الكنيسة.

وفي نهاية الذبيحة الإلهية، قام غبطة أبينا البطريرك بتوزيع الهدايا التذكارية على المحتفى بهم، بالإضافة إلى التقاط الصور الختامية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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