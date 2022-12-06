الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس شعبة الجمارك يطالب بعقد ورشة عمل مع الجهات الرقابية لمساعدة الجمارك في أداء عملها

فود افريكا
فود افريكا

طالب رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية أحمد عبد الواحد، بعقد ورشة عمل سريعة مع جميع الجهات الرقابية لمساعدة الجمارك المصرية في أداء جميع المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، وهذا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون مصر بوابة عبور وليست تخزين لسرعة الإفراج الجمركي.

وقال «عبد الواحد» في تصريحات صحفية اليوم، إن الجمارك المصرية ليس لها أي علاقة بتأخر الإفراج الجمركي، مشيرا إلى أن جهات العرض المختلفة هي التي تعوق عملية الإفراج الجمركي، موضحا أن الجمارك المصرية ليس لها دور في طبيعة أداء كل جهة رقابية، لها علاقة مباشرة بعملية الإفراج عن البضائع المستوردة.

وانتقد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، عدم وجود أي تناغم بين جهات العرض المختلفة مثل الدمغة والموازين والحماية المدنية، ومصلحة الكيمياء، وهيئة سلامة الغذاء، والإفراج الطبي، والطاقة الذرية، وغيرها من جهات العرض، التي يتجاوز عددها 35 جهة عرض، مطالبا بضرورة وضع نظام مناسب للمنظومة الجمركية، على أن يشارك في هذا النظام جميع جهات العرض بشكل إلكتروني، وهذا عن طريق النافذة الواحدة، على أن تكون هناك فترة تجريبية قبل تطبيق هذا النظام، من أجل ضمان نجاح المنظومة الجديدة.

واقترح عبد الواحد، وضح جميع جهات العرض تحت مظلة واحدة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر، على غرار قرار 106، بحيث تكون جميع جهات العرض تحت مظلة واحدة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر.

اقتصاد الافراج الجمركي البضائع المستوردة التجارى الجهات الرقابيه اقتصاد مصر

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وائل لطفي

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