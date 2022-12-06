مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط تلاعب شركة سياحة للتهرب من سداد الضرائب

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان مدير عام الإدارة بالتنسيق مع اللواء علاء عبد الخالق مدير مباحث الجمارك من ضبط محاولة إحدى شركات السياحة التلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021.

وبناءأ على المعلومات السرية التي توافرت للإدارة العامة للتحريات والضبط عن قيام شركة (أ.أ) للسياحة بالإفراج عن عدد 2 سيارة ماركة باجيرو بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك واستخدام السيارات في غير الغرض المخصص من أجله خلال فترة الحظر الجمركي والمعفاة من أجله.

وتم تشكيل لجنة من شيماء صلاح مدير الإدارة وأحمد أسامة وعبد الله دسوقي ومحمد عوض وأحمد زيادة وحازم نصير رؤساء الأقسام للذهاب لمقر ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط سير السيارات فتبين وجود تلاعب في الدفاتر والمستندات والبيانات المقدمة للجمارك واستخدام السيارات في غير الغرض المعفاة من أجلها.

وبلغ إجمالي المستحقات الجمركية 324 ألف و161 جنيه.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 566 لسنة 2022 تحريات وضبط.

وأقرت الشركة بصحة الواقعة وتقدمت بطلب تصالح وقامت بسداد المبلغ بالكامل بقسيمة رقم 0868878 فى 2022/12/5.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.