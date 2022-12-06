الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة: صلوات تجنيز الأنبا داود غدا في المنصورة

الانبا داود
الانبا داود

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، تفاصيل صلوات جنازة الأنبا داود، أسقف المنصورة، وذلك بعد رحيله في ساعات مبكرة صباح اليوم.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة في الحادية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية).

وتابعت الكنيسة، أقيم قداسًا صباح اليوم بحضور الجثمان في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة

كان الأنبا داود قد توفي صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر بلغ 66 سنة، وخدمة أسقفية زادت عن 20 سنة، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة.

- أبرز المعلومات عن الأنبا داود

- ولد الأنبا داود بشبرا مصر، في 25 يناير عام 1957 باسم إيهاب نظير خليل وهبه.

- التحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة عام 1978.

- أحب حياة الرهبنة والتوحد بالله الواحد وترهب في 3 يوليو عام 1989، بدير السيدة العذراء مريم الشهير بالبراموس.

- عمل في بناء سور الدير حتى أصيب بالإعياء ثم ببوابة الدير.

- ثم وكيلا للدير بعد سفر الأب الوكيل للخدمة بالخارج ثم رشح للأسقفية.

- سيم الأنبا داود أسقفًا في عهد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك رقم 117، في يوم الخميس 14 نوفمبر عام 2002، وجلس على كرسي الأسقفية بالمنصورة يوم السبت 21 ديسمبر 2002.

- اشترك في رشم ملابسه الكهنوتية اثنان من مطارنة كنيسة إريتريا الشقيقة: أبونا يعقوب- أبونا كيرلس.

- في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع- لجنة شئون الإيبارشيات- لجنة العلاقات الكنسية (المقرر)- لجنة الرعاية والخدمة.

- هو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس، وهو مقرر لجنة (رعاية المغتربين) الفرعية بالمجمع المقدس.

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