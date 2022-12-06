الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيع بروتوكول لنفاذ صادرات الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية

الموالح
الموالح

وقعت مصر والفلبين بروتوكولاً يتم بموجبه فتح أسواق الفلبين لنفاذ صادرات الموالح المصرية، وهو ما يعد بداية حقيقة للتعاون بين الدولتين فى المجال الزراعى يتزامن مع الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية فى البلدين للنهوض بالعلاقات فى مختلف المجالات.

وقال السفير أحمد شهاب الدين، إن ذلك يأتي فى إطار جهود مشتركة اضطلعت بها السفارة المصرية فى مانيلا، على مدار عامين، مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة المصرية لإتباع منهج تدريجى لفتح السوق الفلبينى أمام الحاصلات الزراعية المصرية. 

وتابع: "سيتم البدء بالموالح، ويعقبها عدد آخر من الحاصلات مثل العنب والبطاطس، فى الوقت الذى ترحب فيه مصر بنفاذ بعض الحاصلات الزراعية التنافسية للسوق المصرى والتى تنتجها الفلبين ذات الخصائص الإستوائية وتتميز بجودة مرتفعة، فضلًا عن أسعارها الأقل من مثيلاتها فى دول أخرى".

مصر الفلبين الموالح المصرية المجال الزراعي أسواق الفلبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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