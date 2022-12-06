«الأوقاف»: أكثر من 330 مليون جنيه فى أعمال البر وخدمة المجتمع هذا العام

أعلنت وزارة الأوقاف أنها صرفت أكثر من ٣٣٠ مليون في أعمال البر وخدمة المجتمع لهذا العام ، لافتة إلى أن إجمالي ماتم صرفه من الأوقاف في مجال البر وخدمة المجتمع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغ نحو مليارين و٢٠٠ مليون جنيه حتى الآن .

وكشفت وزارة الأوقاف عن أوجه صرف هذا المبلغ حيث أعلنت الآتي:

1. صرف (30) مليون جنيه لتجهيز ألف فتاة من الأسر الأولى بالرعاية.

2. صرف (20) مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان.

3. صرف (20) مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي.

4. صرف (10) مليون جنيه لمبادرة "نور حياة".

5. صرف (21) مليون جنيه لتوزيع (2000) طن سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان 1443 هــ.

6. صرف مليون جنيه دعمًا لنقابة محفظي القرآن الكريم.

7. صرف أكثر من (31) مليون جنيه قرض حسن بدون فوائد لعدد (4240) موظفًّا من العاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

8. صرف (22,5) مليون جنيه لمستحقي الوقف.

9. توزيع أكثر من (1637) طنًا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة تقدر بنحو (222,431,000) جنيه.

- ليصل بذلك إجمالي ما تم صرفه في مجال البر وخدمة المجتمع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مليارين ومائتي مليون جنيه.

فى سياق آخر، قالت وزارة الأوقاف، في بيان لها ، إنه يسرها أن تنشر أسماء الفائزين في الإجابة على السؤال الثلاثين لمسابقة "لغة القرآن"، وهم:

1. نوران محي خليفة سيد طالبة بالصف الخامس الابتدائي الأزهري، من محافظة أسيوط.

2. مريم محمد أحمد محمد السيد طالبة بالصف الأول الإعدادي مدرسة البنات الإعدادية، من محافظة بالأقصر.

3. عبدالرحمن تامر محمود إمام طالب بالصف الأول الثانوي مدرسة الطبري روكسي، من محافظة القاهرة.

4. عوض صلاح عبدالمجيد عطية غانم بالفرقة الثالثة كلية الشريعة والقانون بدمنهور، من محافظة كفر الشيخ.

5. كريمة أحمد إسماعيل علي طالبة بكلية الدراسات الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية، من محافظة سوهاج.

6. هبه الله سعيد نبيه بشير بالفرقة الثانية بكلية الطب جامعة الصفا بالسودان، من محافظة الإسكندرية .

7. ميمي جمال شتا غانم إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة .

8. صلاح على محمد بدر إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف كفر الشيخ .

9. سهير عبدالمحسن سنهوري واعظة معتمدة بمديرية أوقاف مرسى مطروح.

10. حنان علي مصطفي علي واعظة معتمدة بمديرية أوقاف القاهرة.

11. أحمد أبو الوفا صديق أحمد معلم أول بإدارة فرشوط التعليمية، من محافظة قنا.

12. داليا عصام مصطفى بصيلة معلم أول لغة عربية، من محافظة دمياط.

13. أحمد صلاح مرغني صالح فني صيانة وتجديدات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، من محافظة قنا.

وسيتم تسليم نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من أحد إصدارات الأوقاف لهم جميعًا ولزملائهم الفائزين على مدار الشهر من المديريات الإقليمية، مع إدراج أسماء الأكثر مشاركة منهم في المرشحين للجوائز المالية، وسنعلن لاحقًا عن موعد تسلم الجوائز المخصصة للمشاركين فى هذه المسابقة.