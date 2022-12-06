إدارة النزهة التعليمية تحدد موضوعات المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل

حددت إدارة النزهة التعليمية، بمحافظة القاهرة، قائمة موضوعات المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ضمن نظام التقييم وفقا للقرار الوزاري ۱۹۸ لعام ۲۰۲۲.

وأعد الموجه الأول للتربية الاجتماعية بالإدارة قائمة بالمشروعات البحثية حسب المرحلة الصفية والتي يستعين بها الرائد ويختار منها للطلاب وهي كالأتي:

المرحلة الابتدائية

(۱) حقوق الطفل

(۲) تراثنا سر بقائنا (وعى الطفل بدور شرطة الآثار و السياحة)

(۳) جسمى ملكى لا تلمسني

(٤) شجرة تساوى حياة

(التعايش مع المتغيرات المناخية)

(٥) الإنجازات الحديثة للدولة والتغيرات المناخية وأثر البيئة على التنمية

المرحلة الإعدادية

(1) إحدى الظواهر بالمجتمع المدرسي

(2) ترشيد الاستهلاك للحفاظ على البيئة الخضراء

(۳) حياة كريمة

(٤) الحفاظ على المياه

(5) الإنجازات الحديثة للدولة والتغيرات المناخية وأثر البيئة على التنمية

المرحلة الثانوية

(1) الاستخدام الأمن التكنولوجيا

(۲) مناهضة التدخين والمخدرات داخل المجتمع المدرسي

(۳) تعزيز حقوق الإنسان وتعظيم مبدأ المواطنة

(٤) الحفاظ على المياه

(5) الإنجازات الحديثة للدولة والتغيرات المناخية وأثر البيئة على التنمية التغيرات المناخية وأثر البيئة على التنمية

وشدد الخطاب على ضرورة الموافقة على المشروعات البحثية لإرسالها للمدارس للاستعانة بها.

وكانت قد وجهت إدارة عين شمس التعليمية، بمحافظة القاهرة، خطابا، ينص على ضرورة تدريب الطلاب على المشروعات البحثية، بتكليف من موجه أول التربية الاجتماعية بوضع الموضوعات التي يقوم بها الطلاب من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وكما نص القرار على أن تكون الموضوعات عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية والتحديات التي تواجهها وكيفية مواجهة هذه التحديات، و(مشروعات العاصمة الإدارية، تكافل وكرامة، متحف الحضارة، المتحف القومي، تطوير العشوائيات).

- وتتضمن موضوعات المرحلة الابتدائية: (التصحر - ندرة المياه - التلوث - التغيرات المناخية - صناعة الأثاث - مصنع الأسمنت).

وتتضمن موضوعات المرحلة الإعدادية:

- موضوعات المرحلة الثانوية: (التحول الرقمي – التغيرات المناخية - مدينة العلمين الجديدة - مخاطر الألعاب الإلكترونية – الاستزراع السمكي).

وشدد الخطاب على أن يقوم كل رائد فصل بتقسيم الفصل إلى مجموعات كل مجموعة لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن خمسة.

وأوضح الخطاب أن يقوم رائد الفصل، بمتابعة المجموعة وتوزيع المهام عليهم، وتتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طول العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأسبوعين والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعيين.

وأشار الخطاب إلى أن كل مدرسة عليها إعداد قائمة بافضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي تمهيدا للتصفيات على مستوى الإدارة والتصعيد للمديرية لتحديد المراكز الثلاثة.