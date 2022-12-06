الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تصعد للدور النصف نهائي فى مسابقات الخماسي بأولمبياد الفتاة الجامعية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

صعدت جامعة سوهاج إلى الدور النصف نهائي فى الكرة الطائرة، وخماسي كرة القدم، وتنس الطاولة وذلك خلال مشاركتها فى منافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بمدينة شرم الشيخ، والتي تنظمها وزارة الشباب متمثلة فى الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، من 4 حتى 8 من ديسمبر الجاري.

 صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن أولمبياد الفتاة الجامعية تقام للعام السادس على التوالي تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة، بمشاركة 500 طالبة يمثلون 20 جامعة مصرية.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعة، حيث أن اشتراكهن فى مثل تلك الفعاليات، يعد فرصة كبيرة لاكسابهم الخبرات وتنمية القدرات والمهارات الرياضية لديهن.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن وفد الجامعة المشارك بالأولمبياد يضم 19 طالبة، بجانب هيئة الإشراف وهم كابتن حمادة حبارير، كابتن محمد حمدالله، وكابتن شيماء محمود، مشيداً بالأداء المتميز والملحوظ للطالبات خلال المنافسات بين الجامعات المختلفة، متمنياً الحصول على مراكز متقدمة.

وأضاف كابتن نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن المسابقات تقام فى ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الكاراتيه، والسباحة،  مشيراً إلى أن فريق طالبات الجامعة لخماسي كرة القدم صعد للدور النصف النهائي عقب فوزه على فريق جامعة السادات 1 /صفر، وكذلك فوزه على فريق جامعة العريش 4/صفر، كما صعد فريق الجامعة للكرة الطائرة إلى دور النصف نهائي بعد فوزه على فريق جامعة العريش 2 /صفر، وعلى فريق جامعة كفر الشيخ 2 /2، إلى جانب صعود الطالبة أية محمود حسين بكلية الآداب لتصفيات النصف نهائي فى منافسات تنس الطاولة.

الإدارة العامة الإدارة المركزية للتنمية الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفى عبد الخالق الشباب والرياضة النشاط الرياضي بالإدارة المركزية

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وائل لطفي

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