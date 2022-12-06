الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يكشف آخر نتائج عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ مشروعات الصرف المغطى في الأراضى الزراعية،  ذلك لتنمية الاقتصاد القومي من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية.

وقال الدكتور هانى سويلم، وزير الري، إنه يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بين عامى ٢٠١٦ – ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام ١٥٣ ألف فدان (تم نهو ١١٧ ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح في ٣٦ ألف فدان أخرى، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام ٢٠ ألف فدان، تم الانتهاء من ١٥ ألف فدان منها.
وأشار الدكتور سويلم، الثلاثاء، إلى إنه جار طرح ٥ آلاف فدان بخلاف شراء معدات لهيئة الصرف، وتنفيذ مكون للدعم المؤسسى للهيئة من خلال الدراسات الفنية والتدريب فى مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة والتقييم لرفع قدرات العاملين بالهيئة.

كما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ٧٣ ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في ٦٦ ألف فدان أخرى) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام ٧٠ ألف فدان، حيث تم نهو عدد (١٥) عملية وجارى تنفيذ عدد (٢٠) عملية وإسناد عدد (٨) عمليات والسير فى اجراءات طرح عدد (٤٠) عملية.

يأتي ذلك بالإضافة لتنفيذ عدد من الخدمات الإستشارية لدعم الهيئة في مجال تطوير الجانب البيئى والإجتماعى لمشروعات الصرف المغطى وتحسين نظام المراقبة والتقييم للصرف المغطى وتطوير نظام المعلومات والمصانع بالهيئة ، ودراسة تطوير مشاركة المنتفعين فى الحفاظ على الشبكة من خلال التوعية المستمرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف"، وذلك بحضور كل من  المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندسة هبة حسين مدير عام التخطيط والمتابعة بهيئة الصرف، والمهندس  محمد عمر مكرم معاون الوزير  للمشروعات الكبرى ، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني  للوزير.

وجرى خلال الاجتماع عرض موقف تنفيذ المشروع القومي الثالث للصرف ورؤية الهيئة العامة لمشروعات الصرف المستقبلية فيما يخص التوسع فى إنشاء شبكات الصرف وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.

احلال وتجديد الاراضي الزراعي الاقتصاد القومي التشغيل والصيانة الدكتور هاني سويلم الصرف المغطي المراقبة والتقييم المشروع القومي المنشآت الصناعية الموارد المائية والري

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