الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط أم وابنها هاربين من 91 سنة سجن

جريدة الدستور

أمرت جهات التحقيق بحبس سيدة وابنها مطلوب التنفيذ عليهما في عدد من الأحكام بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد عاكف، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بتمكن إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بقيادة اللواء محمد الحبشي، مدير الإدارة، بورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام إحدى السيدات وابنها (مطلوبين للتنفيذ عليهما في أحكام قضائية وهاربين من المراقبة)، يقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالشقة المشار إليها، وضبطهما وهما "ربة منزل مطلوب التنفيذ عليها فى 92 قضية تبديد - هروب من المراقبة" بإجمالي مدد حبس بلغت 20 سنة و4 أشهر - ونجلها محكوم عليه في 241 قضية "تبديد - هروب من المراقبة" بإجمالي مدد حبس بلغت "71 سنة و5 أشهر، وكلاهما هاربان من المراقبة في قضية "سرقة بالإكراه" بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ البضائع تسير بشكل طبيعي مع الأمطار

نتائج زيارة القوى العاملة لمصنع أسمنت المصريين بسوهاج

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بكرداسة

الرئيس الأوكرانى: التوقيع على اتفاقيات مع روسيا لن يوقف القتال

«التصديري للصناعات الكيماوية» ينظم ورشة عمل للتعريف بالجهات الداعمة للقطاع بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات