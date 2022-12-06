سقوط أم وابنها هاربين من 91 سنة سجن

أمرت جهات التحقيق بحبس سيدة وابنها مطلوب التنفيذ عليهما في عدد من الأحكام بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد عاكف، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بتمكن إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بقيادة اللواء محمد الحبشي، مدير الإدارة، بورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام إحدى السيدات وابنها (مطلوبين للتنفيذ عليهما في أحكام قضائية وهاربين من المراقبة)، يقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالشقة المشار إليها، وضبطهما وهما "ربة منزل مطلوب التنفيذ عليها فى 92 قضية تبديد - هروب من المراقبة" بإجمالي مدد حبس بلغت 20 سنة و4 أشهر - ونجلها محكوم عليه في 241 قضية "تبديد - هروب من المراقبة" بإجمالي مدد حبس بلغت "71 سنة و5 أشهر، وكلاهما هاربان من المراقبة في قضية "سرقة بالإكراه" بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.