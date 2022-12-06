من هو الأنبا داود أسقف المنصورة الراحل؟

رحل في ساعات مبكرة اليوم، الأنبا داود أسقف المنصورة، بعد صراع طويل مع المرض.

وفي هذا التقرير تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الأنبا داود:-

ولد الأنبا داود بشبرا مصر، في 25 يناير عام 1957 باسم إيهاب نظير خليل وهبه.

التحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة عام 1978.

أحب حياة الرهبنة والتوحد بالله الواحد وترهب في 3 يوليو عام 1989، بدير السيدة العذراء مريم الشهير بالبراموس

عمل في بناء سور الدير حتى أصيب بالإعياء ثم ببوابة الدير

ثم وكيلاً للدير بعد سفر الأب الوكيل للخدمة بالخارج ثم رشح للأسقفية.

سيم الأنبا داود اسقفًا في عهد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك رقم 117، في يوم الخميس 14 نوفمبر عام 2002، وجلس على كرسي الأسقفية بالمنصورة يوم السبت 21 ديسمبر 2002.

اشترك في رشم ملابسه الكهنوتية اثنان من مطارنة كنيسة إريتريا الشقيقة: أبونا يعقوب - أبونا كيرلس.

في حبرية البابا شنوده الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة شئون الإيبارشيات - لجنة العلاقات الكنسية (المقرر) - لجنة الرعاية والخدمة.

هو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على احتفالات دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس وهو مقرر لجنة (رعاية المغتربين) الفرعية بالمجمع المقدس.

وكانت قد شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأسبوع الماضي تدهور الحالة الصحية لـ3 من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

◄مطران البحيرة يجري عملية جراحية بلندن

أعلنت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، تفاصيل الحالة الصحية للأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح، وذلك بعد سفره للعلاج بالخارج.

وقالت مطرانية البحيرة في بيانها: «تطمئن إيبارشية البحيرة وتوابعها كل الأحباء في كل مكان أن صاحب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، بصحة جيدة وموجود حاليًا بلندن لمتابعة الحالة الصحية لنيافته واستكمال العلاج».

◄الأنبا كيرلس يدخل العناية المركزة

وعلى صعيد أخر تعرض الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، لتدهور في حالته الصحية، دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفي السلام بنجع حمادي، وفور دخوله العناية المركزة طلبت الإيبارشية الصلاة من أجله لتحسن حالته الصحية.