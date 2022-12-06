دوري القسم الثانى.. بلدية المحلة يستضيف بروكسى فى افتتاح الأسبوع التاسع

يستضيف بلدية المحلة فريق بروكسي في الثانية والنصف عصر اليوم بملعب بلدية المحلة في افتتاح مواجهات الأسبوع التاسع للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني .

بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات على كفر الشيخ 4-1 وبايونيرز 1- صفر وأبوقير للأسمدة 5-1 وثلاثة تعادلات مع طنطا والأوليمبي والمنصورة بدون أهداف وهزيمتين أمام سبورتنج 1-2 والحمام 2-3 وسجل 13 هدفا وهو أقوى هجوم في المجموعة ودخل مرماه سبعة أهداف ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في أخر مباراتين حيث خسر أمام الحمام 2-3 وتعادل مع المنصورة بدون أهداف .

في المقابل يحتل بروكسي بقيادة محمد حامد المركز السابع برصيد 11 نقطة من انتصارين على المجد السكندري 3- صفر وهلال مطروح 2- صفر وخمسة تعادلات مع بايونيرز ودكرنس وطنطا بدون أهداف ومع الحمام والمنصورة 1-1 وهزيمة واحدة أمام أبوقير للأسمدة صفر – 2 وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وأيضا غابت عنه الانتصارات في أخر 4 مباريات تعادل فيها مع الحمام 1-1 ودكرنس بدون أهداف والمنصورة 1-1 وطنطا بدون أهداف لذلك يسعى للعودة للانتصارات والاستمرار في سباق القمة .

ترتيب فرق المجموعة الثالثة قبل مباراة اليوم

1- دكرنس 16 نقطة .

2- المنصورة 14 نقطة .

3- كفر الشيخ 13 نقطة .

4- بلدية المحلة 12 نقطة .

5- نبروه 12 نقطة .

6- أبوقير للأسمدة 12 نقطة .

7- بروكسي 11 نقطة .

8- سبورتنج 11 نقطة .

9- المجد السكندري 11 نقطة .

10- طنطا 10 نقاط .

11- الأوليمبي 9 نقاط .

12- الجمهورية شبين 9 نقاط .

13- الحمام 9 نقاط .

14- هلال مطروح 7 نقاط .

15- المصري بالسلوم 4 نقاط .

16- بايونيرز 3 نقاط .