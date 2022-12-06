الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن الأمريكى فى عهد ترامب يعلن نيته الترشح للرئاسة عام 2024

جريدة الدستور

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في مقابلة صحفية عن أنه مستعد للدخول في السباق الرئاسي 2024.
 

وقال بولتون: "أود أن أرى تصريحات شيرمانيسك من جميع المرشحين المحتملين. إذا لم أر ذلك فسأفكر بجدية في المشاركة في الحملة الرئاسية”.
 

بيان شيرمانيسك هو مصطلح سياسي لبيان مباشر من قبل مرشح محتمل يعلن أنه لن يترشح لمنصب منتخب معين.
 

والمصطلح مشتق من الجنرال ويليام تيكومسيه شيرمان ، الذي رفض الترشح للرئاسة في انتخابات عام 1884 الرئاسية ، قائلاً: 'لن أقبل إذا تم ترشيحي ولن أخدم إذا تم انتخابي'.

 

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