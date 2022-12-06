أحمد كريمة: لا يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق فى حال زواج زوجها من أخرى

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، سؤالاً للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يفيد بأنه: "هل يحق للزوج الأولى أن تطلب الطلاق من زوجها في حالة زواجه من ثانية"، ليجيب كريمة قائلاً: "بأنه يجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية".

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال لقاءه ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب التفرقة بين الشريعة والفقه، لافتاً إلى أن الشريعة هي النص الشرعي من الآيات المحكمة في كتاب الله عز وجل، وما صحة نسبته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقارير أو صفة.

وأوضح أن التعدد في أصله مباح، ليس واجبًا وليس سنة وليس حرامًا وليس مكروهًا، لكنه يبقى على أنه مُباح، مستشهدًا بقوله تعالى:" انكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ، معقبًا:"ألأمر به إباحة لا أكثر ولا أقل".

وأشار إلى أنه إذ فعل الإنسان المباح فلا يُعاقب عليه، معقبا:"لو قلنا إن الزوجة الأولى لها طلب الطلاق فإن ذلك لم يرد به نص" مبيناً أنه لم يرد نص في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، بأنه يحق للزوجة الأولى طلب الطلاق في حال زواج زوجها من أخرى، فالنبي عدد الزواج، الصحابة عددوا الزواج، المسلمون في كل زمان ومكان، لكن الفقه الحنبلي أعطى حلًا وهو للزوجة أن تشترط في صلب عقد الزواج عند إنشاء الزواج ألا يتزوج عليها.