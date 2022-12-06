الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد كريمة يكشف نسبة الزكاة على العقارات بمختلف أنواعها

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، قيمة الزكاة على العقارات وميعاد دفعها خاصة وأن تحصيل الإيجار يتم بشكل شهري، قائلاً: "إنه إذا كان العقار للملكية الخاصة، أي شخص يمتلك شقة سكنية خاصة به أو منزلاً أو سيارة، أو حديقة وكانت للاستخدام الخاص، فلا زكاة عليه".

 

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال لقاءه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن العقار الذي يدر عائدًا "الإيجار"، فإن هذا الإيجار بعد عام يُخصم منه المصاريف اللازمة لإدارة هذا العقار، مثل الكهرباء، أجرة البواب، الصيانات، ثم الصافي يخرج منه زكاة 2.5%.

 

وأوضح الدكتور أحمد كرمة أنه في حالة صرف العائد، كما هو الحال في الإيجارات القديمة، فليس عليه حرج، معقبا:"هيخرج إيه؟َّ"، متابعاُ:"نرجو الله أن يجعل مخرجًا للإيجارات القديمة وحلًا".

 

المدة القصوى لصلاة القصر

وعن المدة القصوى لصلاة القصر في حالة السفر: قال الدكتور أحمد كريمة:"إن صلاة القصر هي رخصة من الله عز وجل، واختلف أهل العلم في ذلك لورود أخبار وآثار متنوعة، فمنهم من قال ثلاثة أيام، ومنهم من قال اربعة أيام، ومنهم من قال أسبوع، ومنهم من قال 15 يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة في عام الفتح هذه المدة".

وتابع:"الإنسان بعد السفر يقصر إلى أربعة أيام فقط كافية".

 

 

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