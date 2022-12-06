الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع شيكولاتة بدون ترخيص فى البحيرة

ضبط مصنع شيكولاتة
ضبط مصنع شيكولاتة بدون ترخيص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين،.

وأسفرت الحملة ، عن ضبط 2500 قطعة شيكولاتة وعدد 60 كرتونة أخرى بإجمالي وزن 240 كجم، و عدد 300 كرتونة فارغة وعدد 100 فورمة تستخدم في التصنيع داخل مصنع غير مرخص، ولا يوجد سجل صناعي له.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية.

وأسفرت عن ضبط عدد 2 جزارين يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط والتحفظ على كمية كبيرة من اللحوم، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

كما تم ضبط عدد 3 هايبر ماركت للقيام ببيع كمية من اللحوم المجمدة والبورجر والسجق وفراخ بانية وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط والتحفظ على كميات كبيرة تقدر بحوالي 47 كجم، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

التجارة الداخلية الرقابة التموينية بالبحيرة حافظة البحيرة مديرية التموين والتجارة محافظة البحيرة مجدى الخضر

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