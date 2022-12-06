وزير الصحة الأسبق يكشف جهود الدولة لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطن

أوضح الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، جهود الدولة المصريةلتوفير رعاية صحية شاملة للمواطن، قائلاً: "إن هناك مبادرات ليست بالقليلة من المبادرات الرئاسية الخاصة بدعم وإعطاء دفعة للنظام الصحي في مصر".

وأضاف العدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية Extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن النظم الصحية، على مدار العامين الماضيين، تعرضت لتحديات كبيرة جدًا مثل وجود جائحة كورونا، وأثرت على النظم الصحية بصورة عامة في أنحاء العالم.

وأوضح أن مصر بصدد إعادة هيكلة للنظام الصحي الكامل من خلال تطبيق النظام الصحي الشامل، لافتًا إلى أن ذلك يستغرق الكثير من الوقت، وكانت فكرة المبادرات الرئاسية كدفعة أو إعطاء دعم للنظام الصحي.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المبادرات مثل مبادرة"إنهاء قوائم الانتظار"، مبادرات "الكشف عن الأمراض"، مبادرة "فيروس سي" التاريخية التي أنهت فيروس سي، في غضون سنوات قليلة، لافتاً إلى أن العالم كله سيظل يتحدث عن هذا الإعجاز بالقضاء على فيروس سي في غضون سنوات قليلة، حيث أصبحت مصر رائدة بعدما كانت أكثر الدول انتشارًا لهذا المرض الذي تسبب لمشاكل عديدة من أورام وتليف للكبد، حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية التي تعتبر انجاز عظيم جدًا.