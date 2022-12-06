الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

منسق «حياة كريمة» فى الغربية تكشف آخر تطورات المبادرة بالمحافظة

حياة كريمة
حياة كريمة

أوضحت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، آخر تطورات المبادرة في المحافظة، قائلة: "إننا كمؤسسة لا نهتم فقط ببناء وتطوير إنشاءات تخص البنية التحتية".

وأضافت زينب سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية Extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أننا نعمل على أبعاد أعمق وأشمل مثل التدخلات الإنسانية والتمكين الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، فإن التدخلات الإنسانية العاجلة تم العمل على مبادرة التصالح "حياة".

وأشارت إلى أن الأهالي الذين كانوا متعسرين في سداد نموذج التصالح للبناء العشوائي خارج الحيز العمراني، ساعدناهم في دفع جدية التصالح حتى نساعد في تقنين أوضاعهم، وكانت البداية لنا كمؤسسة في الغربية في أواخر عام 2020م.

وأوضحت أن مبادرة "أولادنا مستقبلنا" يتم خلالها فتح حسابات للأطفال الأيتام بالبنوك، حيث سيتم فتح خطوات فعلية قريبًا، كما أن مبادرة"يدوم الفرح" تم خلالها تجهيز 200 عروس على مستوى مراكز الغربية، فضلاً عن الحالات الإنسانية التي تم استقبالها عن طريق برنامج حياة كريمة، والحالات الفردية الإنسانية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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