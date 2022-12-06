الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: لم نشهد تقدما فى توريد الأسمدة الروسية بموجب صفقة الحبوب

الأسمدة الروسية
الأسمدة الروسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إنه لم تحدث أية تحولات كبيرة في تنفيذ الجزء المتعلق بترويج المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ضمن صفقة الحبوب.


وأضاف فيرشينين، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن صفقة الحبوب تتكون من قسمين، تصدير الحبوب الأوكرانية، وإتاحة وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولا نرى تغييرات كبيرة في الجزء الثاني، لكننا سنواصل العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا الأمر.


وأوضح أن الدول الغربية تواصل عدم الوفاء بوعودها، فيما يتعلق بوصول الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تقييمات روسيا لصفقة الحبوب وتنفيذها "تظل كما هي".


وفي نهاية يوليو الماضي، تم إبرام صفقة الحبوب في إسطنبول من قبل روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وبدأ تطبيق الصفقة في أغسطس الماضي، وتتضمن آلية لتصدير المنتجات الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وتعهدات من قبل الأمم المتحدة بتسهيل إزالة القيود على تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

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وائل لطفي

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