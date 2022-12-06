الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تعلن إحباط 16 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 543 مهاجرا

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أعلنت تونس إحباط 16 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 543 مهاجرا من الغرق.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إن "دورية مشتركة من مركزي الحرس بصيادة وملولش والمنطقة البحرية بصفاقس، تمكنت من إحباط ثلاث محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 69 مهاجرا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من الغرق بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر".

وأضاف المتحدث أن "وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من جانبها من إحباط 12 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 453 مهاجرا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".

وتابع أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل أحبطت عملية لاجتياز الحدود البحرية، وتمكنت من نجدة 21 مهاجرا تونسيا من بينهم شخص مطلوب لجهات أمنية وقضائية لتورطه في قضايا مختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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تونس تعلن إحباط 16 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 543 مهاجرا

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